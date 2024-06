La Chirurgia bariatrica dell’Aoup incontra i pazienti il 28 giugno. L’Open day in occasione del III Bariatric Surgery Day

Scritto da Antonio Tognoli• 1:07 pm• Pisa, Attualità

PISA – La Chirurgia bariatrica dell’Aoup (direttore facente funzione, Rosario Bellini) partecipa al III° Bariatric Surgery Day indetto dalla Fondazione Sicob-Ets organizzando, il 28 giugno, un Open Day per i pazienti all’Ospedale Nuovo S. Chiara in Cisanello (dalle 9 alle 12:30 nell’Aula M4 – Ingresso unico – Percorso Arancio, scala 30G, 2 piano).

L’evento è rivolto a tutte le persone che vivono oggi i problemi dell’obesità e della sindrome metabolica correlata. Verranno illustrati sia i percorsi di cura attuali che le nuove opzioni chirurgiche ed endoscopiche, con la partecipazione anche degli specialisti del Centro Obesità e Lipodistrofie per illustrare tutte le possibilità in quest’ultimo aspetto del percorso di cura.

“La chirurgia bariatrica – dichiara Bellini (il primo da dx nella foto in basso, con alcuni dei colleghi della struttura pisana) – è in assoluto l’arma più potente a nostra disposizione nella lotta contro l’obesità ma l’intervento chirurgico va necessariamente accompagnato da modifiche dello stile di vita, regimi nutrizionali specifici e talora anche trattamenti farmacologici, sia nel periodo pre-operatorio che post-operatorio, per ottenere i migliori risultati. La chirurgia bariatrica in Italia è all’ottavo posto per volumi d’intervento e al primo posto nell’ambito delle terapie risolutive per l’obesità. Tutte le persone con questa problematica è giusto che abbiano pieno riconoscimento del proprio diritto di curarsi nel contesto di una sanità universale ed equa. Con questa iniziativa vogliamo creare – conclude – un momento proficuo di aggregazione, informazione e confronto”.

Last modified: Giugno 20, 2024