La Hit Parade del Risorgimento. Sabato 22 giugno conferenza alla Domus Mazziniana con la Fondazione Insigniti OMRI

Scritto da admin• 1:42 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Sabato 22 giugno a partire dalle ore 11.00 presso la Domus Mazziniana (via Massimo d’Azeglio 14) a Pisa si terrà un incontro per l’anniversario della nascita di Giuseppe Mazzini, organizzato dalla Fondazione Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica e dalla stessa Domus Mazziniana.

L’evento, in concomitanza con la giornata europea della musica, propone una lettura non convenzionale e non banale del Risorgimento a partire da un punto di vista decisamente inusuale: quello della musica.

A guidarci alla scoperta di un Mazzini per molti inedito sarà il direttore scientifico della Domus Mazziniana, il prof. Pietro Finelli, mentre toccherà a Michele D’Andrea, già consigliere della Presidenza della Repubblica, scrittore, studioso dei rituali pubblici, che proprio in quest’ambito ha maturato una più che ampia esperienza sul tema del Canto degli Italiani, ampliata poi all’intero repertorio della musica patriottica risorgimentale, a raccontarci le avventurose vicende del nostro Inno.

A concludere la conferenza, dopo i saluti istituzionali e l’introduzione del prof. Paolo Mancarella, Presidente della Domus Mazziniana e responsabile provinciale della Fondazione sarà il Presidente nazionale della stessa Fondazione OMRI, il prefetto Francesco Tagliente, già prefetto di Pisa, in anni passati.

La partecipazione alla conferenza è libera. Gradita la prenotazione: eventi@domusmazziniana.it

Last modified: Giugno 20, 2024