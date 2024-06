Comitato per la Difesa di Coltano: scetticismo e critiche alle promesse del Sindaco sull’ambiente e i progetti futuri

Scritto da admin• 1:01 pm• Pisa, Attualità

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato per la difesa di Coltano

“Le promesse fatte dal Sindaco durante l’assemblea del 19 giugno sono state accolte con scetticismo dai rappresentanti del Comitato per la difesa di Coltano. Apprezzano l’impegno per l’installazione delle telecamere contro l’abbandono dei rifiuti, la riparazione del ponte sull’Aurelia e il restauro della Palazzina Marconi e delle Stalle del Buontalenti, ma sottolineano che i cittadini sono ormai esausti dei disagi quotidiani e aspettano azioni concrete. Il Comitato critica anche le affermazioni del Sindaco e dell’assessore Latrofa riguardo all’ambientalismo e alla modernizzazione tramite cementificazione, ritenendo che il vero valore di Coltano sia il suo ambiente, parte del Parco, che va protetto per favorire uno sviluppo sostenibile” prosegue la nota. “Infine, esprimono preoccupazione per il progetto della base dei carabinieri al Cisam, che richiederebbe una costosa bonifica delle aree con il reattore nucleare dismesso, e criticano l’abbattimento di 2500 alberi maturi nella Selva Pisana, evidenziando che piantare arbusti non è un’adeguata compensazione. Il Comitato ribadisce che le aree pregiate del parco devono essere protette e gestite secondo regole che tutelino l’ambiente“, concludono gli esponenti.

