La cerimonia del centenario dell’Aeronautica Militare

Scritto da admin• 5:53 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – Si sono svolte martedì 28 marzo 2023, presso la 46esima Brigata Aerea di Pisa, le celebrazioni del Centenario (1923-2023) dell’Aeronautica Militare Italiana,, cerimonia aperta al pubblico e che ha visto la presenza di oltre 4000 persone che non hanno voluto mancare ad un appuntamento di tale prestigio, ivi comprese centinaia di bambini a rendere ancor più colorito l’evento.

dì Giovanni Manenti

Dopo aver reso onore al Comandante della 46esima Brigata Aerea, Gen. Giuseppe Addesa da parte del Picchetto Armato, si è svolta la Cerimonia dell’Alzabandiera solenne e quindi, dopo i saluti di rito, è stata inaugurata – alla presenza altresì di Sua Eccellenza il Prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, del Sindaco di Pisa Michele Conti e del Presidente del Consiglio Comunale di Pisa Alessandro Gennai – la Mostra Fotografica che ripercorre, anche con reperti d’epoca, la vita della 46esima Brigata Aerea dalla costituzione sino ai giorni nostri, unitamente alla possibilità per il pubblico di ammirare i velivoli e recarsi presso appositi Stand espositivi, potendo altresì di visitare alcuni aerei al loro interno grazie all’aiuto di personale tecnico ad esso dedicato.

Allo stesso modo, è stato possibile prendere visione delle elaborazioni legate alle previsioni meteorologiche con escursus degli strumenti storici raffrontati con le moderne tecnologie, al pari di come avviene il controllo del traffico aereo e dei servizi telematici che hanno visto l’enorme miglioramento dagli apparecchi degli anni ’50 sino ai giorni nostri, per poi svolgersi una dimostrazione dell’attività della Brigata Aerea e quindi concludersi il tutto con con un collegamento video con analoga Cerimonia del Centenario a Piazza del Popolo a Roma per assistere in diretta al passaggio in volo della “Formazione del Centenario” ed ascoltare il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Favorita da una splendida giornata di sole, la celebrazione si è svolta nel miglior modo ci si potesse augurare, al termine della quale, concedendosi ai cronisti presenti, il Comandante Gen. Giuseppe Addesa, ha tenuto a sottolineare come: “siamo indubbiamente soddisfatti rispetto a come la cittadinanza ha risposto a queste celebrazioni, vista anche la presenza di molti giovani ai quali abbiamo cercato di trasmettere la visione che abbiamo del nostro lavoro e che diviene, oltre che un elemento positivo, anche uno stimolo in più verso i prossimi 100 anni della nostra Aeronautica“.

“Quello che è il nostro compito principale“, conclude il Generale Addesa, “è di esportare il buon nome dell’Italia, quelle che sono le nostre passioni e la nostra cultura, facendolo attraverso quelle che sono le nostre attività giornaliere, come con il trasporto in caso di urgenza sanitaria al pari degli aiuti forniti in occasione del recente terremoto in Turchia e Siria o, meno recentemente, per l’evacuazione della popolazione in Afghanistan senza dimenticare le problematiche legate alla pandemia da Covid-19 che ci ha toccato profondamente“.

Anche il Sindaco Michele Conti ha voluto esprimere il suo pensiero ricordando: “La cerimonia odierna conferma il grande legame esistente oramai da tempo fa nostra città nistrazione e la 46esima Brigata Aerea, perché se è vero che oggi si festeggia il Centenario dalla nascita dell’Aeronautica Militare Italiana non si può nascondere che la 46esima Brigata Aerea è presente a Pisa da oltre 80 anni per un legame derivante anche dal fatto che molti avieri sono poi rimasti in città formandosi una famiglia, mentre dal punto di vista della cittadinanza sono visti con favore ed un senso di profonda gratitudine i voli di questi aerei sempre pronti ad aiutare ogni qualvolta se ne riscontri la necessità, sia sul territorio nazionale che in occasione di missioni umanitarie a livello internazionale“.

Last modified: Marzo 28, 2023