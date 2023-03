E’ morto Mariano Tramontana vice comandante della Polizia Municipale

Scritto da admin• 2:22 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Un grave lutto ha colpito, martedì 28 marzo 2023, la Polizia Municipale di Pisa per l’avvenuta, improvvisa e prematura scomparsa. a 66 anni di età, del Vice Comandante Vicario Mariano Tramontana, il quale era entrato a far parte del Corpo nel 2019 provenendo dagli Ufficiali delle Guardie del Parco di San Rossore e che ricopriva altresì l’incarico di Funzionario Responsabile dei distaccamenti territoriali, Ufficio incidenti, Polizia ambientale ed edilizia.

di Giovanni Manenti

A tracciarne un sentito ricordo è il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, Diego Petrucci, che con Tramontana ha condiviso esperienze politiche: “è una notizia che mi ha sconvolto in quanto ero legato a Mariano anche per aver condiviso con lui una parte della mia esperienza politica all’interno del Consiglio Comunale di Pisa, ragion per cui posso assicurare come Mariano fosse una persona seria, corretta ed estremamente generosa nonché coraggiosa per tutto ciò che ha fatto nella sua vita, compreso l’ultimo ruolo svolto all’interno della Polizia Municipale di Pisa“.

“Lascia pertanto“, conclude Petrucci, “un vuoto incolmabile, oltretutto proprio ora che siamo in Campagna Elettorale, tanto che ci siamo chiesti se fosse o meno il caso di annullare la Conferenza Stampa prevista per questa mattina relativa alla presentazione del Logo di Fratelli d’Italia in vista delle prossime consultazioni amministrative, ma sono sicurissimo che Mariano stesso, se avesse potuto, mi avrebbe preso per un orecchio ed invitato a presenziare, un atteggiamento che da solo ne dimostra la personalità, pur essendo tutti noi provati e con un grande dolore in fondo al Cuore“.

