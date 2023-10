Scritto da admin• 8:00 am• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – La Celebrazione della Conclusione del Periodo di Astinenza Buddhista è un festeggiamento tradizionalmente associato alla giornata di luna piena di ottobre.

Quest’anno, l’evento sarà osservato il 28 ottobre. In Laos, questa occasione è denominata ‘Boun Awk Phansa’ e viene contrassegnata da cerimonie radicate nella tradizione e dalla partecipazione a festeggiamenti gioiosi. Questa cerimonia rappresenta la fine di un periodo di tre mesi durante il quale i monaci buddisti tornano dai loro ritiri di meditazione.

Durante questo periodo, i monaci non sono autorizzati a lasciare il luogo di meditazione, solitamente una pagoda. Poiché sono obbligati a rimanere all’interno, i membri della comunità locale forniscono loro cibo al mattino insieme a articoli di uso quotidiano come spazzolini da denti, asciugamani, sapone e pantofole.

Le origini del Periodo di Astinenza Buddhista risalgono al V secolo. Inizia con il primo giorno della luna calante dell’ottavo mese, quando i monaci prendono un impegno a rimanere in un luogo specifico per tre mesi, seguendo una norma stabilita dal Buddha. Poiché in Laos la stagione delle piogge si verifica frequentemente da luglio a settembre, i monaci itineranti cercano rifugio dalle intemperie nelle pagode e nei monasteri. Durante questo periodo, è compito dei monaci studiare le dottrine buddiste e, successivamente, condividerle con i laici. È loro vietato lasciare le strutture o passare la notte in luoghi diversi.

Le regole non riguardano solamente i monaci, ma si estendono anche ai seguaci buddisti, che sono tenuti a astenersi dall’assumere alcol o droghe durante questi tre mesi. La comunità locale si raduna nei monasteri per ascoltare i sermoni dei monaci e praticare la meditazione. L’ultimo giorno del Periodo di Astinenza Buddhista di solito cade in ottobre, segnando la conclusione del ritiro annuale dei monaci. Durante questa giornata si svolgono varie celebrazioni, tra cui processioni con candele e gare di barche. Le persone del Laos si riuniscono lungo il fiume Mekong per mettere in acqua foglie di banana decorate con fiori e candele.

C’è una credenza locale secondo cui creature mitiche, chiamate Nagas, abitano a Mekong e sparano fuochi d’artificio nell’ultima notte del Periodo di Astinenza Buddhista. Visitatori provenienti da ogni parte del Laos affollano le rive del fiume per assistere a questo spettacolo.

Attraverso l’ascolto dei sermoni e il rispetto dei precetti, si prevede che i laici acquisiscano una maggiore comprensione del buddhismo e dei suoi principi. In questo senso, la tradizione mira a diffondere la consapevolezza religiosa tra i fedeli, affinché possano praticarla correttamente.

