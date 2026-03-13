La Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa in trasferta a Rijeka/Fiume

Written by Redazione• 2:33 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA- Sabato 14 e domenica 15 marzo 2026 la Cappella Musicale della Cattedrale di Pisa sarà a Rijeka/Fiume per una trasferta dal forte valore religioso e culturale, con un concerto di polifonia sacra nella Cattedrale di San Vito e l’animazione della Messa domenicale.

L’iniziativa è anche un omaggio ai sacerdoti fiumani che nel dopoguerra trovarono casa a Pisa, affettuosamente chiamati i “pretich”.

La visita, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è promossa dall’Opera della Primaziale Pisana, insieme all’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo e alla Comunità degli Italiani di Fiume, come gesto di dialogo e riconciliazione tra le due comunità.

Il programma prevede l’inaugurazione della mostra “Preti fiumani a Pisa” a Palazzo Modello, il concerto e la partecipazione alla Messa. A guidare la delegazione saranno mons. Severino Dianich e mons. Roberto Filippini.

Diretta dal maestro Riccardo Donati, la Cappella Musicale proporrà un repertorio sacro dal Rinascimento al Novecento, con brani di Kodaly, Anerio, Ingegneri, Bruckner, Rachmaninoff e dello stesso Donati.

Last modified: Marzo 13, 2026