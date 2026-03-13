Cerimonia per i professori emeriti e conferimento dell’Ordine del Cherubino all’Università di Pisa

Written by Redazione• 2:43 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA- Nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza si è tenuta la cerimonia ufficiale di saluto ai nuovi professori emeriti e il conferimento dell’Ordine del Cherubino, uno dei più significativi riconoscimenti dell’Università di Pisa.

L’evento è stato aperto dal rettore Riccardo Zucchi, che ha rivolto parole di apprezzamento e riconoscimento alle studiose e agli studiosi coinvolti.

Sei nuovi professori emeriti

Il titolo di professore emerito, conferito con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca su proposta degli atenei, è stato attribuito a:

Massimo Augello

Stefano Del Prato

Stefano Garzonio

Giacomo Lorenzini

Giuliano Manara

Franco Turini

Il riconoscimento premia professori ordinari in pensione con almeno vent’anni di servizio e rappresenta un segno di gratitudine per un percorso accademico di eccellenza.

Dieci nuove onorificenze dell’Ordine del Cherubino

L’Ordine del Cherubino, conferito dal Rettore su delibera del Senato Accademico, è destinato a docenti che si sono particolarmente distinti per qualità scientifiche, impegno istituzionale e contributo allo sviluppo dell’Ateneo.

Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato a:

Elisabetta Catelani – Dipartimento di Giurisprudenza

– Dipartimento di Giurisprudenza Roberto Saletti – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione

– Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione Antonio Brogi – Dipartimento di Informatica

– Dipartimento di Informatica Pierluigi Barrotta – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere

– Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere Emanuela Turillazzi – Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica

– Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica Matteo Novaga – Dipartimento di Matematica

– Dipartimento di Matematica Lorenzo Di Bari – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale

– Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Lisandro Benedetti Cecchi – Dipartimento di Biologia

– Dipartimento di Biologia Sergio Rocchi – Dipartimento di Scienze della Terra

– Dipartimento di Scienze della Terra Marcella Aglietti – Dipartimento di Scienze Politiche

Il conferimento include un diploma e una speciale insegna raffigurante il Cherubino, simbolo storico dell’Ateneo.

Le parole del rettore Zucchi

Nel suo intervento, il Rettore ha definito la giornata “un momento di riconoscimento per colleghe e colleghi che hanno dedicato decenni di servizio all’Università di Pisa, distinguendosi per qualità scientifica, impegno didattico e responsabilità istituzionali”.

Ha poi posto l’accento sulla pluralità dei percorsi rappresentati e sugli impegni strategici dell’Ateneo, richiamando in particolare:

la promozione della pace disarmata e del disarmo delle parole

l’impegno per una ricerca responsabile e sostenibile

le politiche di parità di genere e inclusione

le sfide poste dal contesto economico nazionale, caratterizzato da ristrettezze e sottofinanziamento del sistema universitario

Zucchi ha inoltre anticipato che il bilancio 2025 si chiuderà in attivo, “seppur in modo simbolico”, permettendo di guardare con prudenza al 2026 e di proseguire nel lavoro su didattica, ricerca e trasferimento tecnologico.

Last modified: Marzo 13, 2026