Cerimonia per i professori emeriti e conferimento dell’Ordine del Cherubino all’Università di Pisa

PISA- Nell’Aula Magna Nuova del Palazzo La Sapienza si è tenuta la cerimonia ufficiale di saluto ai nuovi professori emeriti e il conferimento dell’Ordine del Cherubino, uno dei più significativi riconoscimenti dell’Università di Pisa.
L’evento è stato aperto dal rettore Riccardo Zucchi, che ha rivolto parole di apprezzamento e riconoscimento alle studiose e agli studiosi coinvolti.

Sei nuovi professori emeriti

Il titolo di professore emerito, conferito con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca su proposta degli atenei, è stato attribuito a:

  • Massimo Augello
  • Stefano Del Prato
  • Stefano Garzonio
  • Giacomo Lorenzini
  • Giuliano Manara
  • Franco Turini

Il riconoscimento premia professori ordinari in pensione con almeno vent’anni di servizio e rappresenta un segno di gratitudine per un percorso accademico di eccellenza.

Dieci nuove onorificenze dell’Ordine del Cherubino

L’Ordine del Cherubino, conferito dal Rettore su delibera del Senato Accademico, è destinato a docenti che si sono particolarmente distinti per qualità scientifiche, impegno istituzionale e contributo allo sviluppo dell’Ateneo.
Quest’anno il riconoscimento è stato assegnato a:

  • Elisabetta Catelani – Dipartimento di Giurisprudenza
  • Roberto Saletti – Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
  • Antonio Brogi – Dipartimento di Informatica
  • Pierluigi Barrotta – Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
  • Emanuela Turillazzi – Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell’Area Critica
  • Matteo Novaga – Dipartimento di Matematica
  • Lorenzo Di Bari – Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
  • Lisandro Benedetti Cecchi – Dipartimento di Biologia
  • Sergio Rocchi – Dipartimento di Scienze della Terra
  • Marcella Aglietti – Dipartimento di Scienze Politiche

Il conferimento include un diploma e una speciale insegna raffigurante il Cherubino, simbolo storico dell’Ateneo.

Le parole del rettore Zucchi

Nel suo intervento, il Rettore ha definito la giornata “un momento di riconoscimento per colleghe e colleghi che hanno dedicato decenni di servizio all’Università di Pisa, distinguendosi per qualità scientifica, impegno didattico e responsabilità istituzionali”.
Ha poi posto l’accento sulla pluralità dei percorsi rappresentati e sugli impegni strategici dell’Ateneo, richiamando in particolare:

  • la promozione della pace disarmata e del disarmo delle parole
  • l’impegno per una ricerca responsabile e sostenibile
  • le politiche di parità di genere e inclusione
  • le sfide poste dal contesto economico nazionale, caratterizzato da ristrettezze e sottofinanziamento del sistema universitario

Zucchi ha inoltre anticipato che il bilancio 2025 si chiuderà in attivo, “seppur in modo simbolico”, permettendo di guardare con prudenza al 2026 e di proseguire nel lavoro su didattica, ricerca e trasferimento tecnologico.

