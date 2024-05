La Billi-Masi si fa in quattro nel weekend del Trofeo Tofani

Scritto da admin• 5:13 pm• Pisa, Sport

PISA – La stagione remiera è ormai entrata nel vivo, lo dimostrano i tanti impegni che hanno visto protagonista la ‘Billi-Masi’ lo scorso fine settimana. Nel pomeriggio di sabato 4 maggio il primo impegno è stato in veste di Barca Rossa per il Trofeo ‘Armando Tofani’, uno degli appuntamenti in cui le quattro barche dei quartieri storici pisani si confrontano e si preparano per il Palio di San Ranieri di giugno.



La Barca Rossa di San Martino ha portato a casa un bel secondo posto, surclassata di 4 secondi dalla Barca Celeste all’arrivo segnato presso la Canottieri Arno, organizzatrice del memorial.

Un altro ottimo secondo posto è quello con cui Umberto Mignemi domenica 5 maggio ha chiuso come singolista la seconda tappa di Coastal Rowing a Fano, una specialità tutta nuova nella quale la società ha deciso di cimentarsi e che ha così già regalato una soddisfacente medaglia d’argento dalla Finale A.

Buone notizie per la Billi-Masi sono arrivate poi dalle qualificazioni al 2° Meeting Nazionale di Piediluco, in programma l’11 e il 12 maggio, con Gabriele Mariottini e Nicola Arrighi che sabato hanno centrato l’obiettivo qualificazione sul Doppio Under 17 Maschile nella gara selettiva disputata a San Miniato.

Anche per il settore giovanile sabato è stata una giornata ricca di emozioni sulle acque di Pontedera, in un pomeriggio di gare organizzato dalle società remiere del territorio pisano per far confrontare ufficiosamente i piccoli atleti nonostante la cancellazione degli impegni ufficiali a San Miniato, con buoni piazzamenti che livellano il lavoro sul vivaio verso l’alto.

“Non è facile gestire così tanti impegni in un lasso di tempo tanto ristretto, ma la tenuta mentale degli atleti e i risultati che abbiamo ottenuto per me sono un buon segnale in un momento centrale della stagione. Adesso attenzione massima verso il lavoro degli atleti che andranno a Piediluco, ma senza lasciare indietro le altre categorie né la preparazione della Barca Rossa dato l’avvicinamento del Giugno Pisano” è il commento del responsabile tecnico della Billi-Masi Alessandro Simoncini, che ha vissuto direttamente il campo di Fano e la novità del Coastal Rowing.

Last modified: Maggio 6, 2024