Aperte le iscrizioni per i Centri Estivi Comunali a Santa Croce: opportunità di divertimento, apprendimento e supporto per le famiglie

Scritto da admin• 4:18 pm• Santa Croce sull'Arno

SANTA CROCE SULL’ARNO – Le iscrizioni per i Centri Estivi Comunali sono ora aperte! I mesi di giugno, luglio e settembre saranno pieni di divertimento e apprendimento per i bambini.

Ricorda di presentare la tua domanda entro la mezzanotte del 15 maggio, esclusivamente online tramite le credenziali SPID sul sito www.comune.santacroce.pi.it, nella sezione “Servizi digitali”.

Ecco le date e le sedi dei centri estivi:

Dal 12 al 28 giugno, presso la Scuola Primaria Copernico , per i bambini dai 6 agli 11 anni.

, per i bambini dai 6 agli 11 anni. Dal 2 al 31 luglio, presso la Scuola dell’Infanzia Albero Azzurro per i bambini dai 3 ai 6 anni, presso la Scuola Primaria Copernico per i bambini dai 6 agli 11 anni e all’HUB Intercultura e Giovani + Parco Aldo Moro per i bambini dai 12 ai 15 anni.

per i bambini dai 3 ai 6 anni, presso la Scuola Primaria Copernico per i bambini dai 6 agli 11 anni e all’HUB Intercultura e Giovani + Parco Aldo Moro per i bambini dai 12 ai 15 anni. Dal 2 al 13 settembre, presso il Ciaf Maricò per i bambini dai 3 ai 6 anni e presso la Scuola Primaria Copernico per i bambini dai 6 agli 11 anni.

Potrai scegliere l’iscrizione a tempo parziale (dalle 8:00 alle 12:30, pranzo escluso) o a tempo pieno (dalle 8:00 alle 16:00, pranzo incluso). Il servizio di trasporto sarà disponibile solo per il centro estivo di luglio, con fermate sia al mattino (per entrambi i tempi parziale e pieno) che al pomeriggio (solo per il tempo pieno). È anche possibile richiedere l’ingresso anticipato alle 7:30, attivato con almeno 5 iscrizioni.

I centri estivi sono aperti a tutti, residenti e non residenti. I costi variano da 75 a 350 euro a bambino a settimana, in base alle fasce ISEE.

Se hai bisogno di chiarimenti, non esitare a contattarci al numero 0571/389975, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 e il martedì e il giovedì anche dalle 15:00 alle 17:30.

Per l’amministrazione comunale di Santa Croce, i centri estivi sono un supporto per le famiglie nell’armonizzare lavoro e vita familiare, ma sono anche momenti di crescita, divertimento ed educazione per i nostri bambini.

Last modified: Maggio 6, 2024