La 57esima edizione del Torneo Nazionale della Balestra antica in Piazza del Duomo

PISA

PISA – Per la prima volta nella storia di una rassegna inaugurata nel 1965 a Gubbio, tocca a Pisa ospitare la 57esima edizione del “Torneo Nazionale della Balestra antica” e lo fa scegliendo come scenario la splendida location di Piazza del Duomo dove, sabato prossimo 20 Luglio dove si sfideranno cinque compagnie, il cui programma è stato illustrato martedì 16 luglio alla presenza dell’Assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa, Filippo Bedini, di Cristiano Scarpellini, presidente Balestrieri di Porta San Marco e di, Renzo Ciangherotti, Segretario Balestrieri di Porta san Marco.

Un evento organizzato a cura del Gruppo Balestrieri di Porta San Marco, A.P.S. di Pisa e con il patrocinio di Comune di Pisa, Regione Toscana, Provincia di Pisa, Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione conl’Associazione di volontariato e protezione radio il Falco di Pisa, l’Associazione Nazionale Polizia di Stato, sezione di Pontedera, Croce Rossa Italiana, Sezione di Pontedera, gli armigeri di Ponte di Sacco e la Magistratura del San Martino del Gioco del Ponte di Pisa, i cui banchi di tiro saranno allestiti nella porzione di prato di piazza Duomo, nell’angolo tra Porta Nuova, la Torre del Catallo e Torre del Leone, con a sfidarsi per l’ambito titolo di “Re della Balestra 2024” oltre ai rappresentanti del Gruppo dei Balestrieri di Porta San Marco, anche i balestrieri della Compagnia Balestrieri di Lucca, la Federazione Balestrieri di San Marino, la Società Terzieri Massetani di Massa Marittimae la Società Balestrieri della città di Volterra.

Ovviamente soddisfatto l’Assessore alle Tradizioni Storiche Filippo Bedini che così commenta: “L’appuntamento di sabato prossimoconsente di portare nuovamente Pisa al centro del panorama della balestra a livello nazionale, trattandosi di un evento importante quale quello di Piazza del Duomo in un luogo che darà particolare risalto a detta rievocazione a sottolineare come la nostra città stia crescendo sotto il profilo dell’offerta sia come rievocazioni storiche che da un punto di vista della qualità delle stesse, a conferma della nostra volontà di uscire dai confini del Giugno pisano ed i suoi appuntamenti cardine delle nostre tradizioni e ci stiamo riuscendo piuttosto bene grazie all’attività delle varie Associazioni, visto che ogni anno si arricchisce di appuntamenti di livello nazionale che portano a Pisa tantissime Compagnie di rievocazione, ricordando a tal proposito anche le Compagnie di sbandieratori in occasione del Capodanno pisano. Un ringraziamento particolare – conclude Filippo Bedini – va ovviamente alla Compagnia degli Sbandieratori di Porta San Marco, non solo per l’evento di sabato prossimo, ma soprattutto per come in questi anni hanno contribuito ad offrire ai cittadini ed ai turisti tutta una serie di eventi legati al periodo storico che nello specifico hanno deciso di approfondire e riportare alla luce, ad un luogo storico della città da cui prendono il nome, ovvero la Porta San Marco nel Bastione San Gallo, coinvolgendo anche le Scuole, per un’attività svolta con grande impegno, serietà e voglia di studiare“.

Chiamato in causa, il Segretario della Compagnia dei Balestrieri di Porta San Marco, Renzo Ciangherotti, aggiunge: “Esser riusciti ad organizzare in Piazza dei Miracoli, gentilmente concessa dall’Opera della Primaziale Pisana, il Torneo Nazionale della Balestra antica rappresenta un vanto per tutti noi, oltre ad un orgoglio per la stessa Federazione Italiana che ha voluto sostenerci e concederci questa opportunità attraverso un anno intero di progettazione e programmazione di cui siamo ora a raccoglierne i frutti, con i balestrieri a sfidarsi per vincere l’ambito collare che spetta al “Re della Balestra”, mentre da parte nostra abbiamo altresì predisposto un palio dipinto da un nostro volontario riproducendo la Madonna di sotto gli Organi che è la protettrice della città di Pisa e che sarà destinato alla Compagnia di appartenenza del Campione assoluto, con la speranza che possa rimanere a Pisa“.

Il programma dell’evento (sabato 20 luglio):

Ore 8.30 accoglienza delle Compagnie e deposito arredi e dotazioni;

Ore 9.00 Consiglio Federale, adempimenti burocratici;

Ore 9.00 montaggio banchi di tiro secondo assegnazione;

Ore 10.30 inizio tiri di prova;

Ore 12.30 fine tiri di prova;

Ore 13.00 pranzo;

Ore 15.30 rendez-vous presso piazza Arcivescovado, inquadramento corteo;

Oe 15.45 partenza corteo storico da piazza Arcivescovado, attraversamento piazza Duomo;

Ore 16.00 solenne cerimonia religiosa (benedizione dal sagrato della Cattedrale alle Compagnie);

Ore 16.15 Ingresso in lizza, saluti dei Gruppi;

Ore 16.30 Inizio tiri di gara tra le Compagnie di Balestrieri;

Ore 17.15 distacco bersagli, classifiche ed esibizione gruppi Musici e Sbandieratori;

Ore 17.45 Inizio tiri al Corniolo dei finalisti;

Ore 18.30 distacco corniolo e seconda esibizione musici e sbandieratori;

Ore 19.00 proclamazione vincitori e cerimoniale;

Ore 19.15 smantellamento pedane di tiro e transennamento.

