Klaus Berggreen e Domenico Progna ospiti della Cetilar Arena!

PISA – Un’epoca indimenticabile, due protagonisti che tornano all’Arena per salutare il pubblico nerazzurro e per tenere a battesimo il lancio della Collezione Copa Pisa 86-87!

Sabato 5 aprile, prima del fischio d’inizio della gara Pisa-Modena (ore 17.15) Klaus Berggreen e Domenico Progna torneranno ad indossare il Nerazzurro e saluteranno il pubblico della Cetilar Arena. Loro hanno indossato quella maglia che ha ispirato la Collezione Copa Pisa 86-87 che come immagine simbolo ha scelto proprio un primo piano di Domenico Progna ritratto pochi istanti prima di una delle tante battaglie sportive giocate (e vinte) in quegli anni così prestigiosi del calcio pisano. Momenti che, ovviamente, hanno visto protagonista anche Klaus Berggreen in un Pisa, allora come oggi, dal cuore danese

Ricordiamo ancora una volta che la maglia della Collezione Copa “Pisa SC 86-87”, già disponibile nello shop online della Società nerazzurra, potrete trovarla anche presso lo Store Ufficiale di via Oberdan (Borgo Largo) da sabato 5 aprile; un’edizione limitata (disponibili soltanto n.250 pezzi), imperdibile e ricca di fascino in vendita al prezzo di 89 euro. Bentornati a casa Klaus e Domenico!

