34° Settimana Oncologica. Torna a Pisa il tradizionale appuntamento con prevenzione e attività di sostegno ai pazienti dell’Associazione Oncologica Pisana

PISA – Torna a Pisa, dal 6 al 12 aprile, la Settimana Oncologica, evento annuale proposto dalla Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella” per presentare alla città le attività in sostegno dei pazienti oncologici e dei loro familiari, i progetti in corso e quelli futuri. A presentare l’iniziativa stamani a Palazzo Gambacorti Giovanna Bonanno, assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Marco Rossi, presidente dell’Associazione Oncologica Pisana, Maria Giovanna Trivella, tesoriera AOPI, Giuseppe Figlini, presidente dell’Ordine dei Medici, Pierluigi Ficini, vicepresidente nazionale Unione Nazionale Veterani dello Sport.

Il programma della settimana, che mette insieme socialità e informazione, prevede: Torneo di Burraco, domenica 6 aprile ore 16.30, organizzato dall’UNVS presso il ristorante I Condotti a Ghezzano; incontro con l’Ordine dei medici, martedì 8 aprile ore 21, presso la sede dell’Ordine dei Medici in via Battelli 5; assemblea dei soci, mercoledì 9 aprile ore 16.30, presso la Sala multifunzionale del Centro Senologico all’Ospedale Santa Chiara; spettacolo di beneficenza “Tante cose belle’’ di Francesco Cicchella, giovedì 10 aprile ore 21, presso il Teatro Verdi di Pisa; cena sociale, venerdì 11 aprile ore 20, presso l’Istituto Alberghieri IPSAR Matteotti. Durante la Settimana, nei principali supermercati cittadini, spazi informativi a cura dei volontari AOPI.

Mercoledì 9 aprile si svolgerà l’Assemblea Straordinaria dei soci, chiamati a votare il nuovo Statuto proposto dal Consiglio Direttivo. A seguire, si svolgerà l’Assemblea Generale annuale dei Soci; durante l’Assemblea saranno aperti i seggi per lo svolgimento delle elezioni di rinnovo del Consiglio Direttivo dell’A.O.Pi. “P. Trivella”. L’Assemblea Generale dei Soci si svolgerà presso l’Aula Multifunzionale dell’U.O di Senologia, edificio 6, piano terra, Ospedale Santa Chiara, Pisa.

“Esprimo il mio più sincero apprezzamento per l’Associazione Oncologica “Piero Trivella” – dichiara l’assessore Giovanna Bonanno – che, con impegno e dedizione, organizza la 34ª settimana oncologica a Pisa. Grazie al grande lavoro dell’associazione, che assicura ai pazienti importanti attività di supporto e cura durante la malattia, è possibile portare avanti anche iniziative come queste per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori. La diagnosi precoce è essenziale per una cura efficace e per ridurre la gravità delle malattie. L’informazione è un diritto fondamentale per i nostri cittadini, ed è nostro dovere continuare a diffonderla, affinché possano fare scelte consapevoli per la propria salute”.

“Siamo giunti alla 34° edizione della Settimana Oncologica – spiega il presidente Marco Rossi -, il tradizionale appuntamento a Pisa che presenta le iniziative dell’Associazione Oncologica Pisana “Piero Trivella”. Una serie di giornate volte a incontrare la cittadinanza e far conoscere le attività di sostegno ai malati oncologici che porta avanti l’associazione, ma anche mirate ad avere occasioni di incontro e di aggiornamento sulla prevenzione in campo oncologico, unite a momenti conviviali e di socialità che si arpono alla città.”

