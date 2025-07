Kismet: il nuovissimo progetto di due mostri sacri della musica, Dave Holland e Chris Potter, sul palco di Pisa Jazz Rebirth

Written by admin• 12:31 pm• Pisa, Eventi/Spettacolo

PISA – Una formazione nuova di zecca capitanata da due mostri sacri della scena jazz mondiale: Dave Holland, bassista britannico pluripremiato ai Grammy e storico sodale di Miles Davis, e Chris Potter, sassofonista definito da Down Beat “tra i più studiati e copiati al mondo”.

Questa è Kismet: la band alla stars che domenica 20 luglio alle 21.30 dominerà il palco di Pisa Jazz Rebirth, il festival nato dal progetto Pisa Jazz a cura di Associazione ExWide con la direzione artistica di Francesco Mariotti e il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca. Un live che si inscrive nel primo tour europeo del gruppo, e che al Giardino Scotto di Pisa (Lungarno Fibonacci 2) vedrà on stage un altro musicista straordinario: Obed Calvaire alla batteria. Colleghi di lunga data, Holland e Potter uniscono le forze per offrire al pubblico una nuova conversazione musicale, fondendo il loro ampio repertorio comune in un’esperienza concertistica unica ed eccezionale. Calvaire, noto per la sua versatilità e il suo acclamato lavoro con Wynton Marsalis e il SFJAZZ Collective, porta un’energia dinamica e una tecnica magistrale al trio. Insieme, Kismet regala un coinvolgente viaggio musicale, combinando armonie complesse, groove incalzanti e una profondità improvvisativa che celebra il ricco passato del jazz, tracciando al contempo una nuova ed entusiasmante rotta verso il futuro.

Alle 20.45 apertura affidata al trombettista astro nascente Iacopo Teolis con “The Moving Forest”, progetto nutrito dal desiderio di creare un ponte tra il mondo del jazz contemporaneo e la musica classica. L’amore per la tromba e per il jazz nasce in Teolis – classe 1999 – a soli 9 anni, mentre la passione per la musica sinfonica arriva nel 2018, quando inizia a frequentare i concerti dell’Orchestra e Coro nazionale di Santa Cecilia avendo così modo di ascoltare molti brani del repertorio classico per orchestra. A questo si aggiunge la scoperta di Miguel Atwood-Ferguson: violinista, compositore e arrangiatore Americano di estrazione classica che ha collaborato con personalità del mondo hip-hop come Quest Love e Bilal creando un legame tra i due generi molto più saldo di quanto non lo fosse in precedenza. Pensata e plasmata per un organico composto da Livia De Romanis al violoncello, Marco Taraddei al fagotto, Vittorio Solimene al piano, Stefano Zambon al contrabbasso e Luca Caruso alla batteria, la musica eseguita è originale sia nella composizione che nell’arrangiamento di uno standard della tradizione.

In preparazione alla serata, alle 18.00 al Bastione Sangallo, sempre all’interno dello Scotto, Francesco Martinelli, vera e propria istituzione nell’ambito della storia del jazz, proporrà un incontro di approfondimento sulla figura di Dave Holland dal titolo “Il viaggio di un contrabbasso. Dalle cantine di Londra agli stadi americani, dall’accompagnamento alla composizione e alla leadership di gruppi fondamentali per il jazz contemporaneo, un ritratto di Holland e del suo straordinario percorso accanto a giganti come Derek Bailey, Miles Davis, Anthony Braxton, Chick Corea e perfino Thelonious Monk, in una carriera luminosa lunga sessant’anni.

Pisa Jazz Rebirth si svolge sotto la direzione artistica di Francesco Mariotti, con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa, Pisamo, Toscana Energia e Chianti Banca. Il festival si realizza grazie alla preziosa collaborazione di molte realtà del territorio come Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, Toscana Produzione Musica, Arno Vivo, Fondazione Palazzo Blu, Associazione Pisafolk, Associazione The Thing, Circolo Borderline Club, Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz, Associazione Isola del Jazz. Pisa Jazz opera nel circuito nazionale dell’Associazione I-Jazz, in quello europeo di Europe Jazz Network. Partner tecnico Bufalo Sound Service. Media Partner La Nazione Pisa.

