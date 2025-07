Tirrenia Capitale del Beach Soccer: la Serie A Q8 2025 si decide sulla sabbia della Puntocuore Beach Arena

Written by admin• 12:20 pm• Pisa, Attualità, Sport, TOP NEWS HOME PAGE

Per la prima volta nella storia, la “Coverciano del beach soccer” ospita la fase finale della regular season: spettacolo, sport e divertimento dal 17 al 20 luglio

TIRRENIA – Il grande beach soccer italiano fa tappa per la prima volta a Tirrenia per un appuntamento storico: dal 17 al 20 luglio, la Puntocuore Beach Arena, all’interno del Centro di Preparazione Olimpica, sarà il teatro delle ultime due giornate della regular season della Serie A Q8 2025, ospitando la Poule Promozione e la fase decisiva della Poule Scudetto.

di Antonio Tognoli

Una prima assoluta per una location che da quattro anni è la casa dell’Italbeach e che, oggi più che mai, si conferma polo strategico per gli sport estivi. In palio ci sono i pass per la Final Eight (7-9 agosto a Cirò Marina) e i Play-Off promozione (4-6 agosto), oltre alla lotta per la salvezza, in un crescendo di adrenalina che vedrà venti squadre affrontarsi in 25 partite in quattro giorni.

Ma Tirrenia non sarà solo sabbia e gol: grazie all’Energy Village Q8, allestito in Piazza dei Fiori, lo sport incontrerà il divertimento per tutte le età, con gonfiabili, giochi, animazione, balli e DJ set. Il villaggio si integrerà anche con la Notte Blu del 18 luglio, con negozi e locali aperti fino a tarda notte grazie alla collaborazione con Confcommercio Pisa.

A promuovere la tappa è il Lenergy Pisa, presente al CPO con uno stand dedicato per far conoscere sempre più da vicino la disciplina. L’evento è stato presentato ufficialmente mercoledì 16 luglio alla Puntocuore Beach Arena con la partecipazione delle istituzioni e dei partner.

“Giocare nella casa dell’Italbeach è un traguardo importante: professionale, simbolico e proiettato al futuro. Grazie a Q8 e a tutti i partner per aver reso possibile questa tappa“, ha affermato Roberto Desini Coordinatore Dipartimento Beach Soccer LND

“Essere Title Partner di un progetto come questo significa sostenere lo sport, l’ambiente e il territorio. Con Q8 promuoviamo iniziative che vanno oltre il calcio giocato, come “Sailing for Change” e “Pulispiagge”, ha detto Francesco Cappelli di Q8 Italia.

“Una tappa prestigiosa, frutto della sinergia tra istituzioni e territorio. Tirrenia è il luogo ideale per vivere lo spirito del beach soccer”, ha detto il presidente CR Toscana LND Paolo Mangini.

“Portare qui le migliori squadre d’Italia è un orgoglio. Saranno giorni di sport, emozioni e partecipazione per tutta la comunità”, afferma Alessandro Donati presidente del Lenergy Beach Soccer.

“Dopo il Giro d’Italia e la promozione del Pisa in Serie A, questo evento conferma ancora una volta il ruolo di Pisa nello sport nazionale”, afferma Fabio Perrone consigliere e direttore organizzativo del Lenergy Pisa Beach Soccer

Durante la conferenza è stato rilanciato anche il messaggio di “Un assist alla prevenzione”, il progetto della LND in collaborazione con la Fondazione AIRC, per sensibilizzare atleti e spettatori sui corretti comportamenti al sole.

Last modified: Luglio 17, 2025