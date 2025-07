Sicurezza Litorale. Confcommercio Pisa: “Situazione sempre più critica, più controlli per un’estate sicura”

Written by Antonio Tognoli• 12:53 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – “Siamo sinceramente preoccupati dagli episodi di furti, danneggiamenti e vandalismi che dall’inizio dell’estate si stanno verificando in tutte le località del Litorale, in questo contesto imprenditori e cittadini non possono certo dormire sonni tranquilli”. Esprime tutta la sua preoccupazione il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. “Ciò che chiediamo è un impegno straordinario da chi è deputato per legge a garantire la sicurezza, un tema fondamentale per gli imprenditori che diventa ancor più scottante nel periodo estivo. Serve un segnale chiaro e rassicurante a imprenditori, turisti, a tutti coloro che scelgono il Litorale”.

Una richiesta che sarà al centro del convegno “Litorale Legale” organizzato da Confcommercio Pisa e in programma lunedì 21 luglio alle ore 15, presso il Toscana Charme Resort a Calambrone, alla presenza dell’onorevole Edoardo Ziello e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, insieme a commercianti, operatori balneari e imprenditori della costa pisana.

“Dobbiamo purtroppo constatare che di anno in anno la situazione legata alla sicurezza sul nostro litorale sta progressivamente peggiorando” prosegue Ravagni.

“I giovani, spesso privi di veri spazi di aggregazione e socializzazione, finiscono per ritrovarsi in gruppo senza una direzione, arrivando talvolta a compiere atti di vandalismo che colpiscono beni pubblici e privati, come nel caso degli stabilimenti balneari. Anche nella nostra città si registrano episodi che alimentano un senso diffuso di insicurezza, con la criminalità che troppo spesso riesce a imporsi a scapito dei residenti e dei numerosi turisti che ogni anno scelgono il nostro territorio”.

“Non è semplice individuare una soluzione immediata, quel è certo: è che serve un forte rilancio della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità. Solo rafforzando questa sinergia sarà possibile restituire fiducia e protezione a chi vive e lavora qui. Commercianti, imprenditori e cittadini chiedono il rispetto delle regole: basta tollerare situazioni di illegalità. La sicurezza non è un’opzione, ma una necessità imprescindibile”.

“Gli episodi accaduti nelle ultime settimane non devono essere sottovalutati” afferma il presidente di Confcommercio Tirrenia, Virgilio Ruglioni. “È indispensabile rafforzare la vigilanza sul territorio con una presenza più continua e visibile delle forze dell’ordine: anche solo il passaggio delle volanti rappresenta un deterrente efficace e trasmette un senso di protezione che oggi manca. Chiediamo che il tema della sicurezza venga affrontato con la massima serietà, nell’interesse di imprese, turisti e cittadini”.

“È determinante poter garantire condizioni di sicurezza, altrimenti il rischio è quello di vanificare tutto ciò che di buono viene costruito “ le parole del presidente di Confcommercio Marina di Pisa, Cristiano Scarpellini “Occorre intensificare la prevenzione, aumentando la presenza delle forze dell’ordine in modo strutturato. Garantire regole e tutele è il presupposto indispensabile per consentire a chi vive, lavora o visita la nostra zona di farlo in un ambiente sicuro. Come Confcommercio continueremo a sollecitare interventi e attenzione: non possiamo più tollerare situazioni di illegalità”.

