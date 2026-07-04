Katia Beni intervista Drusilla Foer ad Eliopoli Summer

Written by Redazione• 9:08 am• Pisa, Eventi/Spettacolo

CALAMBRONE – Lo spettacolo più atteso del Litorale di questo anno arriva domenica 5 luglio alle ore 22 quando sul palco di Eliopoli Summer sale DRUSILLA FOER intervistata in esclusiva da KATIA BENI.

Sarà uno show all’insegna del buonumore ma anche del’ironia e persino della riflessione. Uno spettacolo UNICO che non ha uguali o una sua replica. Chi vuole venire a vederlo non potrà pensare di saltare la serata per vederlo da un’altra parte. Non c’è replica. molto all’insegna dell’improvvisazione di due artiste di grande levatura e bravura oltre che artistica anche umana.

DRUSILLA FOER è un personaggio lanciato da Gianluca Gori nel 2011 e che dopo varie esperienza in Tv e al cinema (Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek) alla fine sbarca alla co-conduzione del 7° Festival di Sanremo (2022) con Amadeus e da li esplode come notorietà e apprezzamento tanto da condurre in TV Drusilla e l’almanacco del giorno dopo, i David di Donatello e altre belle epserienze.

Molto teatro dove ha avuto grande successo come Eleganzissima, Venere nemica, Historie du soldat, Frida.

Secondo la sua biografia, del tutto di fantasia, Drusilla Foer è una nobildonna progressista, icona gay e di stile, nata in un’epoca imprecisata in una famiglia benestante di Siena e cresciuta a Cuba, dove il padre, diplomatico, si era trasferito con la famiglia; da adulta ha vissuto in numerose città, fra cui New York, dove ha aperto e gestito il Second Hand Dru, un negozio di abiti usati, divenuto punto di ritrovo per artisti e intellettuali. In America diventa famosa calcando le scene dei maggiori teatri e sposa un ex pugile texano, da cui poi divorzia; quindi si trasferisce a Bruxelles e sposa in seconde nozze il fantomatico industriale belga Hervé Foer. Rimasta vedova, sceglie di continuare a farsi chiamare con il cognome del marito (il suo cognome da nubile è Gori) e si stabilisce di nuovo in Italia, a Firenze, dove vive insieme alla governante Ornella.

KATIA BENI è una comica attrice e conduttrice fiorentina la cui carriera è iniziata con Le Galline insieme a Erina Maria Lopresti e Sonia Grassi dopo il diploma alla Scuola di Teatro di Bologna di Alessandra Galante Garrone. Interpreta vari film tra cui “Zitti e mosca” con Alessandro Benvenuti e Amici miei di Neri Parenti (2011). Tantissima Tv iniziata grazie proprio a Alessandro Benvenuti tra cui la mitica Aria Fresca cnodotta da Carlo Conti con anche Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, e le 12 puntate di Carabinieri su Canale 5 nella quale interpretava la mitica Tina. Fino ai giorni nostri con Sei nell’anima di Cinzia TH Torrini (2024) e I Cesaroni il ritorno di Claudio Amendola

Tantissimo Teatro e recentemente anche la Direzione artistica del festival della comicità Comicopoli a Montopoli in val d’arno (Pisa) Insomma una serata esclusiva da non poter perdere. Ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione

Last modified: Luglio 4, 2026