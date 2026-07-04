Proseguono i lavori alla Palestra del Pesenti di Cascina a cura della Provincia di Pisa

Written by Redazione• 3:51 pm• Cascina, Attualità

CASCINA – Ancora avanti le lavorazioni a cura della Provincia di Pisa per la realizzazione della palestra del Pesenti di Cascina.

“Gli interventi sono del valore complessivo di oltre 3,6 milioni di euro di quadro economico, aumentati rispetto al progetto iniziale per effetto dell’aumento dei materiali necessari, con circa 990mila euro di risorse appostate dalla Provincia di Pisa“, afferma il Presidente Massimiliano Angori.

L’appalto è stato aggiudicato a settembre 2023. I lavori hanno avuto inizio a giugno 2024 e sono attualmente in corso di esecuzione. Con D.D. 432 del 12/03/2026 è stata infatti approvata una modifica contrattuale per la necessità di alcune modifiche e integrazioni alle opere in appalto, che ha comportato un quadro economico complessivo di € 3.610.000,00. Ad oggi i lavori stanno procedendo, seppure con un leggero ritardo dovuto essenzialmente all’approvvigionamento dei materiali, e le opere essenziali sono state completate lo scorso 30 giugno, al netto delle opere di rifinitura.

“La nuova palestra è destinata a potenziare gli impianti esistenti presso l’Istituto scolastico, che erano divenuti non sufficienti per lo svolgimento delle attività curricolari di scienze motorie, a seguito dell’aumento della popolazione studentesca avvenuto negli ultimi anni, prima con il corso di Liceo Scientifico con potenziamento sportivo e poi con il nuovo corso sostitutivo di Liceo Scientifico Sportivo. L’Istituto, infatti, negli ultimi anni, al fine di garantire un’offerta formativa differenziata per gli studenti dell’indirizzo sportivo, ha fatto ricorso a strutture alternative di soggetti privati presenti sul territorio“, spiega ancora il Presidente Angori.

“La struttura potrà essere utilizzata contemporaneamente fino a due classi. Il nuovo impianto potrà essere fruito anche in orario extrascolastico dalle associazioni sportive del territorio, dopo aver condiviso un apposito protocollo con l’amministrazione comunale di Cascina“.

La nuova costruzione è realizzata nell’area di pertinenza del complesso scolastico dell’Istituto Pesenti, in via Aldo Moro n.6, ed ha una superficie lorda di circa 1.300 metri quadrati, che comprende un campo da gioco polivalente di dimensioni regolamentari per la pratica del basket e della pallavolo. “Ricordo che nella parte più alta del tetto, sono stati posizionati i pannelli fotovoltaici, nel rispetto di un pieno efficientamento energetico di questo impianto. Ricordo infine che sarà la prima struttura sportiva sul territorio cascinese ad aver ottenuto l’omologazione dal Coni“, conclude il Presidente Angori.

Last modified: Luglio 4, 2026