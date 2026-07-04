Al via i lavori delle nuove facciate delle case popolari a Campo

Written by Redazione• 4:48 pm• San Giuliano Terme, Attualità

SAN GIULIANO TERME – Nuove facciate in arrivo per le case popolari di via Toniolo, a Campo. I lavori sono iniziati venerdì 3 luglio e si concluderanno, al più tardi, entro la fine dell’estate.

Per il comune l’investimento è di 43mila euro, risorse che si aggiungono ai 36mila investiti per gli interventi di manutenzione che si sono conclusi nell’ottobre e che hanno riguardato il ripristino e la manutenzione delle terrazze, inclusa quella di copertura dell’edificio, e del manto di copertura in tegole marsigliesi. Complessivamente, dunque, l’investimento previsto dall’amministrazione comunale è di 79mila euro.

“Finalmente i lavori sono ripartiti – dice l’assessora alle politiche abitative Candida Pugliese -. Purtroppo il cantiere si era fermato perché, nello stesso edificio, oltre ai quattro alloggi Erp, ve ne sono anche altri due privati, con le conseguente necessità che pure quest’ultimi compartecipassero alle spese per la loro quota, cosa che è stata decisa recentemente. Questo, comunque, è il primo di una serie di interventi di riqualificazione delle case popolari: gli altri partiranno alla fine dell’estate”.

Last modified: Luglio 4, 2026