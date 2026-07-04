Tutti gli eventi della rassegna “Un fiume di libri in piazza Cavallotti” a partire dal 6 luglio

Written by Redazione• 3:11 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

Lunedì 6 luglio

Ore 21.15 Al voto 2 giugno 1946. La voce delle donne, la scelta di un paese di Saulle Panizza

L’autore dialoga con Maria Rosaria Tinè (Università di Pisa)

Pisa University press

In Italia furono gli anni 1945-1946 a sancire l’estensione alle donne del voto, dapprima come diritto di votare, poi anche come diritto di essere elette. L’elezione di alcune di esse nei consigli comunali e a sindache, e ancor più delle 21 Madri costituenti, segnò una svolta nella vita pubblica e istituzionale del Paese. A distanza di ottant’anni, in un contesto segnato dall’astensionismo, l’equilibrio di genere, sia nella rappresentanza politica sia nella dimensione socio-economica, è ancora però lontano dall’essere raggiunto.

Mercoledì 8 luglio

Ore 21.15Pisa 1945. Una città che rinasce di Renzo Castelli

L’autore dialoga con Manrico Ferrucci

Ets Edizioni

Nella sua lunga attività di scrittore, Renzo Castelli ha dedicato alla sua città numerosi libri incentrati su momenti particolari del Novecento. Oggi l’autore continua questo percorso di ricerca con un libro che focalizza la vita di Pisa 80 anni fa, il primo anno dopo la fine della guerra, senza trascurare aspetti particolari quali fu il fenomeno dell’epurazione conseguente ai consensi che avevano accompagnato il fascismo.

Venerdì 10 luglio

Ore 18,45 Cnr Pisa di Domenico Laforenza

Interverranno il curatore e l’editrice Francesca Pacini

Pacini Editore

Venticinque anni di ricerca, scoperte e innovazione attraverso le storie di chi lavora ogni giorno per comprendere meglio il mondo e migliorare la vita delle persone. Il volume apre le porte di laboratori normalmente invisibili al pubblico e mostra come la scienza sia prima di tutto un’avventura umana fatta di domande, intuizioni e collaborazione. Un viaggio nel cuore della ricerca contemporanea e nel ruolo che Pisa continua a svolgere come uno dei principali centri scientifici del Paese.

Ore 21.15Il partigiano della Nevilio Casarosa di Alberto Martini

L’autore dialoga con Daniele Luti e Adriana Nannicini

Felici Editore

Giulio, poco più che ventenne, a seguito del bombardamento di Pisa del 31 agosto del 1943, aderisce alla Resistenza nella formazione parmigiana Nevilio Casarosa, che operò sui Monti Pisani dal giugno alla liberazione di Pisa, il 2 settembre 1944. Dopo questa data il protagonista, non ritenendo esaurito il suo compito, si arruola nel Corpo volontari della libertà negli aspri combattimenti sulla linea Gotica.

Lunedì 13 luglio

Ore 21.15 Canti dei senza volto. melodie della rivolta di Massimiliano Bacchiet

L’autore dialoga con Valeria Della Mea, Duccio Ghelardoni e Stefano Gallo

Bfs Edizioni

Dalle barricate della Comune di Parigi alle terre della Toscana nord-occidentale, il canto ha rappresentato per le classi subalterne un’arma di resistenza e un potente mezzo di alfabetizzazione politica. Una contro-storia che affonda le radici nel territorio pisano, dove la melodia si è fatta strumento della lotta di classe e veicolo di un fecondo internazionalismo. Attraverso le “utopie sonore” dei senza volto, il libro ridà voce a poeti ribelli, operai e alle tante donne lavoratrici che hanno sfidato l’autorità traendo forza da un ideale libertario e cosmopolita.

Mercoledì 15 luglio

Ore 21.15Michelangelo di Cristina Acidini

L’autrice dialoga con il prof. Pietro Marani e il fotografo Aurelio Amendola

Pacini Editore

Quando morì, si disse che non era morto un uomo solo, ma quattro: lo scultore, il pittore, l’architetto e il poeta. Attraverso opere celebri, episodi biografici e testimonianze del suo tempo, questo volume racconta la vita e il genio di Michelangelo Buonarroti, protagonista indiscusso del Rinascimento. Il volume è arricchito da un prestigioso apparato fotografico

Venerdì 17 luglio

Ore 18.45 La fiducia nel fango di Paolo Fontanelli e Elisabetta Lo Iacono.

Interverranno gli autori e il prof. Roberto Giannecchini (Università di Pisa)

Mds Editore

Il 19 giugno 1996, una catastrofica alluvione colpì l’Alta Versilia e la Garfagnana, seminando morte e distruzione. A trent’anni da quella tragedia vediamo oggi una rinascita esemplare, fondata sulla fiducia nell’azione pubblica e sulla partecipazione delle comunità. Questo libro racconta non solo il disastro, ma anche la rinascita materiale e del tessuto civile e umano: un’occasione per riflettere su temi attuali come il rischio idrogeologico e la necessità della prevenzione, in un’epoca segnata dal cambiamento climatico.

Ore 21.15 La relazione medico paziente all’epoca dell’intelligenza artificiale di Marco Rossi

L’autore dialoga con la giornalista Candida Virgone. Introduce l’editrice Elena Marchetti.

Letture di Giacomo Lemmetti

Marchetti Editore

L’ingresso dell’intelligenza artificiale in medicina cambierà la relazione medico-paziente? Quali scenari potrebbero delinearsi e quale sarebbe la residuale funzione del “medico umano” se in futuro diventassero disponibili sistemi di intelligenza artificiale cosiddetta “generalizzata”? A queste e ad altre domande si cerca di dare risposta in questo breve saggio dal linguaggio semplice e divulgativo, con un approccio il più possibile obiettivo all’argomento.

Lunedì 20 luglio

Ore 21.15 Confronti. Arte in Toscana tra ‘800 e ‘900 di Michele Pierleoni (a cura di)

Il curatore dialoga con Pierluigi Nieri (direttore Museo Nazionale di San Matteo)

Pacini Editore

Trenta opere, due importanti collezioni toscane e un’idea semplice quanto affascinante: mettere l’arte a confronto. Attraverso accostamenti inattesi, dialoghi, analogie e contrasti, il volume accompagna il lettore in un percorso nell’arte toscana tra Otto e Novecento, invitandolo a osservare le opere con uno sguardo nuovo. Un viaggio tra artisti celebri e figure meno note, in cui ogni confronto diventa occasione di scoperta e riflessione.

Mercoledì 22 luglio

Ore 21.15 Il gallo di Brunello e altri racconti di Gabriele Santoni

L’autore dialoga con Stefano Renzoni, Francesco Bondielli e Duccio Ghelardoni

Felici Editore

Una silloge di racconti che spaziano da storie tipiche della miglior tradizione comico-realistica toscana a piccole, surreali tragedie metropolitane per confluire, poi, negli anfratti di un memoir autobiografico intriso di malinconia, saudade e rabbia con squarci di vita vissuta, di amori mancati, di lotte politiche, di illusioni perdute, di pagine che ti fanno percepire l’odore di chiuso delle sezioni di Partito, con dibattiti, anche feroci e stemperati nei bicchieri di vino e nelle voci che sfumano, a notte fonda, nel silenzio dei vicoli di un paese, Molina di Quosa, l’otre magico di tutte queste storie.

Venerdì 24 luglio

Ore 21.15Se un nido cade di Laura Sordi

L’autrice dialoga con la giornalista Ilaria Vallerini. Introduce l’editrice Anita Paolicchi

Astarte Editore

Quando Pietro Romano riceve una lettera da Rebibbia capisce subito che quella storia lo riguarda. Imprenditore trapiantato in Sicilia, Pietro ha trasformato una salina abbandonata nella sua ragione di vita. Ma il ritorno a Roma, la famiglia da cui si è allontanato e il passato che riemerge incrinano l’equilibrio costruito. Nel tentativo di far posare i fenicotteri sulle sue vasche, Pietro rincorre un’impossibile forma di pace. I nidi che costruisce per attirarli diventano il simbolo di un bisogno più profondo: appartenere, perdonare, tornare a casa. Un romanzo sull’eco delle origini, sui legami che resistono e sulle scosse interiori che riportano alla verità.

Lunedì 27 luglio

Ore 21.15Funesto smarrimento. Competenze psichiatriche e follia nelle opere di Shakespeare (maggio 2026) di Guendalina Perruzza

L’autrice dialoga con Jessica Paci e l’editrice Micol Carmignani

Carmignani editrice

Amleto, Lady Macbeth, Re Lear… personaggi che da sempre colpiscono la nostra fantasia. Ma che ne sarebbe stato della loro immortalità se Amleto non avesse avuto visioni notturne e Lady Macbeth non fosse stata presa da follia omicida? Come ha fatto Shakespeare a ritrarre in modo così fedele i sintomi salienti di malattie mentali, secoli prima dell’avvento della psichiatria? Questo studio si addentra nella vita del drammaturgo e dell’Inghilterra del XVI secolo per indagare se nei drammi shakespeariani sia possibile individuare delle persone realmente esistite. Per fare ciò, è stato cruciale un documento risalente al 1598 con i nomi dei pazienti di un importante manicomio londinese: il Bethlem Hospital.

Mercoledì 29 luglio

Ore 21.15 Orme pisane. Breve cronistoria della città di Pisa di Odoardo Fontani

L’autore dialoga con Maddalena Nerini e Giulia De Ieso (La Nazione)

Marchetti Editore

Una sintetica e scorrevole cronistoria di Pisa, ricca di aneddoti e curiosità, seguita da un’appendice con cenni su importanti personaggi pisani

Last modified: Luglio 4, 2026