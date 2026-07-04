La nuova Miss Fauglia è Stella Negri di Calenzano

Written by Redazione• 10:33 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo, Fauglia

FAUGLIA – Giovanissime alla ribalta nel concorso di Miss Toscana. La selezione andata in scena venerdì sera a Fauglia (Pisa) di fronte a un bel pubblico è stata vinta da Stella Negri, 17 anni di Calenzano (Firenze) e al secondo posto si è classificata Emma Gabellini, di Firenze, che ha la stessa età. Segno che il concorso continua ad attrarre ancora tante ragazzine che non ancora maggiorenni superano a pieni voti l’esame della passerella.



Stella Negri, la nuova Miss Fauglia 2026, è alta 1,75, ha i capelli neri, gli occhi marroni ed è del segno zodiacale del Cancro. Ha sbaragliato un lotto composto da 24 concorrenti arrivate da molte zone della nostra regione. Sono infatti in pieno svolgimento le selezioni che decreteranno le ammesse alla semifinale regionale del 2 agosto. Lì si decideranno le qualificate alla finalissima in programma domenica 30 agosto al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Le ragazze a Fauglia sono state presentate da Raffaello Zanieri che ha condotto la serata sfoderando anche le sue qualità di showman. Dopo tanti anni Miss Toscana tornava a fare tappa a Fauglia e i concessionari del concorso, l’agenzia Syriostar, intendono ringraziare l’amministrazione comunale di Fauglia che ha fortemente voluto l’appuntamento insieme agli sponsor locali. A consegnare la fascia alla vincitrice sono stati Carlo Carli sindaco di Fauglia e la sua vice Emanuela Rombi.

Il successo delle ragazze fiorentine è completato dal terzo posto di Francesca Mollo, 24 anni, di Rignano sull’Arno. La classifica finale è completata dal quarto posto di Aurora Tomassetti, 20 anni, di Pontedera dal quinto posto di Allegra Aulisa, 19 anni di Firenze e dalla sesta posizione finale di Alessia Berti, 21 anni di Camaiore (Lucca).

Dal palco è arrivato un sincero ringraziamento al sindaco Carlo Carli, alla vice Emanuela Rombi, all’assessore Carlo Signorini, ai consiglieri Roberta Giampietro e Roberto Corsini oltre che agli uffici comunali, che hanno collaborato con professionalità all’organizzazione di questa manifestazione. Le acconciature delle ragazze partecipanti alla selezione di Fauglia sono state curate da Sandra Bucalossi del salone Vogue Unisex di Empoli e dalla sua collaboratrice Camilla. Gli sponsor locali a sostegno della serata sono stati: Katia Creazioni, Famiglia Busti formaggi, Agenzia Elisa Rossetti, Andremar srl, Royal Tea.

Last modified: Luglio 4, 2026