Family Dog’s, una nuova piscina per i cani tra acquaticità, riabilitazione e Water Games

Written by Redazione• 2:34 pm• Pisa, Attualità

PISA – “La capacità di innovare e di investire in servizi di qualità rappresenta uno dei punti di forza delle imprese del nostro territorio“. Con queste parole Claudio Del Sarto, responsabile di Confesercenti Provincia di Pisa, rivolge il proprio augurio di buon lavoro a Luca Santamaria, titolare e associato Confesercenti Provincia di Pisa di Family Dog’s, per l’avvio della nuova piscina dedicata ai cani, un servizio innovativo che amplia ulteriormente l’offerta rivolta agli amici a quattro zampe e ai loro proprietari.

“Desidero rivolgere a Luca Santamaria i migliori auguri per questa nuova iniziativa imprenditoriale – dichiara Claudio Del Sarto –. Family Dog’s rappresenta un esempio di come professionalità, formazione continua e attenzione al benessere animale possano tradursi in un servizio di alto livello. È questo lo spirito che Confesercenti sostiene: accompagnare le imprese che investono nella qualità, nella competenza e nell’innovazione, contribuendo alla crescita del nostro territorio.“

“La nuova struttura offrirà un’ampia gamma di attività specializzate dedicate ai cani. Sarà infatti possibile partecipare a lezioni di acquaticità, percorsi di primo approccio e sensibilizzazione all’acqua e attività di Water Games, discipline che favoriscono il benessere fisico e mentale dell’animale attraverso il gioco e il movimento in acqua. A garantire la qualità dei percorsi è la preparazione dello staff di Family Dog’s, che ha conseguito la qualifica di Istruttore di I livello Water Games, assicurando programmi sicuri, personalizzati e calibrati sulle esigenze specifiche di ogni cane. La struttura metterà inoltre a disposizione sessioni di riabilitazione in acqua, svolte con il supporto di un medico veterinario associato, offrendo un valido percorso di recupero funzionale in un ambiente protetto e controllato. L’offerta si completa con una competenza particolarmente innovativa: lo staff coordinato da Luca Santamaria titolare e fondatore di Family Dog’s ha infatti conseguito un seminario specialistico in riabilitazione comportamentale in acqua. Una formazione che, unita alle competenze da istruttore, consente di utilizzare l’ambiente acquatico come efficace supporto nella gestione e nel miglioramento di diverse problematiche comportamentali, attraverso percorsi personalizzati studiati sulle caratteristiche di ciascun animale. “Investire nella formazione e in servizi altamente qualificati – conclude Santamaria – significa rispondere a una domanda sempre più attenta al benessere degli animali e offrire un valore aggiunto al territorio“.

Last modified: Luglio 4, 2026