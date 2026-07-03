Riqualificazione del Canale dei Navicelli, al via la gara per il terzo e ultimo lotto dei lavori

Written by Redazione• 6:17 pm• Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Comune di Pisa ha indetto, per conto della Port Authority, la gara per l’affidamento del terzo lotto dei lavori di manutenzione straordinaria per il consolidamento delle sponde e il recupero funzionale del Canale dei Navicelli, per un importo di 10 milioni di euro.

L’intervento costituisce il terzo e ultimo lotto del programma di riqualificazione della via d’acqua che collega Pisa e Livorno, finanziato dal Governo con uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro. Le risorse sono state distribuite su tre annualità da 10 milioni di euro ciascuna, consentendo di programmare gli interventi secondo un cronoprogramma pluriennale.

I lavori prevedono il consolidamento delle sponde e il miglioramento complessivo della funzionalità del Canale, con l’obiettivo di aumentarne il pescaggio e la navigabilità. Attualmente sono in corso gli interventi del primo lotto, avviati con la posa della prima palancola nel gennaio scorso. A seguire prenderanno il via i lavori del secondo lotto, affidati nello scorso mese di aprile, e successivamente quelli del terzo lotto.

“Con l’indizione della gara per il terzo lotto – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti – si conclude il percorso amministrativo del programma di riqualificazione del Canale dei Navicelli, un investimento da 30 milioni di euro che consentirà di migliorare in modo significativo una delle infrastrutture più importanti per lo sviluppo economico del nostro territorio. Il finanziamento disposto dal Governo ha permesso di programmare un intervento atteso da anni, che consentirà di aumentare il pescaggio e migliorare la navigabilità del Canale, consentendo la movimentazione di imbarcazioni di dimensioni sempre maggiori e rendendolo ancora più efficiente e competitivo al servizio del distretto della nautica. Investire sul Canale dei Navicelli significa sostenere la crescita delle imprese della nautica e della cantieristica e rafforzare la competitività di uno dei principali settori di eccellenza del nostro territorio, apprezzato sui mercati nazionali e internazionali“.

Last modified: Luglio 3, 2026