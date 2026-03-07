Written by Marzo 7, 2026 7:03 am Pisa SC

Juventus – Pisa: ecco dove seguirla in tv e alla radio

PISA – Juventus – Pisa sarà trasmessa in diretta sabato 7 marzo (ore 20.45) da DAZN con la telecronaca della coppia Marinozzi-Ambrosini, mentre Sky ha scelto il duo Zancan-Montolivo sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

Flash della gara su Punto Radio (91.1 e 91.6 Mhz) Radio Bruno (100.2 Mhz e App Casa Pisa).

A fine gara sul nostro portale www.pisanews.netcommento sul matchle pagelle, le foto e le impressioni a caldo dei protagonisti.

