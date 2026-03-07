Juventus – Pisa, all’Allianz Stadium il Pisa cerca la notte dell’orgoglio

Written by Redazione• 8:11 am• Pisa, Attualità, Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – La Juventus per continuare a giocarsi fino alle fine l’ultimo posto utile per la Champions del prossimo anno, il Pisa per regalarsi la notte dell’orgoglio per chi sa che c’è poco da perdere. Nello splendido scenario dell’Allianz Stadium va in scena questa sera (ore 20.45) Juventus – Pisa che torna in massima serie dopo ben 34 anni di assenza e per la prima volta nel nuovo stadio bianconero.

di Antonio Tognoli

QUI PISA . Il Pisa arriva alla sfida in terra piemontese con molti dubbi sulla formazione. Nell’immediata vigilia del match nessuna conferenza stampa del tecnico Oscar Hiljemark che questa volta ha scelto la via del silenzio. Difficile che il giovane tecnico svedese abbandoni l’idea del 3-5-2. In porta ballottaggio Nicolas-Semper con il portiere brasiliano autore di buone prestazioni dopo l’infortunio di Scuffet. In difesa dubbio Calabresi, probabile che se non ce la farà il suo posto sarà ripreso nel pacchetto arretrato da Simone Canestrelli nel terzetto completato da capitan Caracciolo e il giovane Coppola. Sugli esterni probabile conferma per Leris e Angori. Sulla linea mediana al fianco di Aebischer (in diffida) possibile conferma per Marin e Hojholt. In attacco al fianco di Moreo il prescelto potrebbe essere Stojlkovic. Non ci saranno Lorran (non convocato) oltre agli indisponibili di lungo corso Vural e Denoon a cui si vanno ad aggiungere Scuffet e Lorran non convocato. Il Pisa ancora una volta, non sarà solo, infatti sono previsti nel settore ospiti 900 tifosi provenienti dalla città della Torre pendente. Non pochi se si considera la posizione in classifica e la trasferta che è aperta ai soli possessori della Fidelity Card.

QUI JUVENTUS. Spalletti dovrà rinunciare ancora a Vlahovic, Milik e Holm. In porta dovrebbe tornare Di Gregorio. Davanti al portiere ex Monza cresciuto nelle giovanili dell’Inter ci saranno Bremer e Kelly. Sugli esterni difensivi spazio a Kalulu e Cambiaso. Locatelli si riprenderà la fascia di capitano con il compito di guidare in cabina di regia la squadra al fianco di uno tra Thuram e Koopmeiners. Conceicao, Mckennie (in diffida) e Yildiz agiranno dietro all’unica punta David in quello che dovrebbe essere un 4-2-3-1 iniziale.

JUVENTUS – PISA, LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): 16 Di Gregorio; 15 Kalulu, 3 Bremer, 6 Kelly, 27 Cambiaso; 5 Locatelli, 19 Thuram; 7 Conceicao, 22 Mckennie, 10 Yildiz; 30 David. A disp. 1 Perin, 23 Pinsoglio, 4 Gatti, 32 Cabal, 8 Koopmeiners, 17 Adzic, 11 Zhegrova, 13 Boga, 21 Minetti, 18 Kostic, 20 Openda. All. Luciano Spalletti.

PISA (3-5-2): 12 Nicolas; 5 Canestrelli, 4 Caracciolo, 26 Coppola; 7 Leris, 6 Marin, 20 Aebischer, 8 Hojholt, 3 Angori; 32 Moreo, 81 Stojlkovic. A disp. 1 Semper, 34 Guizzo, 2 Bozhinov, 33 Calabresi, 39 Albiol, 11 Cuadrado, 15 Tourè, 14 Akinsanmiro, 35 Loyola, 36 Piccinini, 9 Meister, 10 Tramoni, 17 Durosinmi, 19 Illing-junior, 23 Stengs. All. Oscar Hiljemark

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata (Ass. Di Gioia-Laudato). 4 Uomo Turrini. VAR Marini AVAR Giua.

