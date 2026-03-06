Referendum, prosegue la mobilitazione per il No: Debora Serracchiani dà la carica al Pd pisano

Written by Redazione• 8:12 pm• Pisa, Politica

La Deputata e responsabile nazionale Giustizia del PD è stata in visita al carcere di Pisa, poi l’iniziativa al centro Maccarrone davanti ad un centinaio di persone

PISA – Tour pisano per Debora Serracchiani, Deputata PD e responsabile giustizia nella segreteria nazionale di Elly Schlein, che nella giornata di oggi ha visitato il carcere Don Bosco ed ha esposto le ragioni del NO al centro Maccarrone davanti ad un centinaio di persone.

“Il nostro no è legato al fatto che questa riforma non riguarda la giustizia, di cui non si affrontano né si risolvono i veri problemi, non riguarda la separazione delle carriere, che di fatto c’è già, ma riguarda la Carta Costituzionale, di cui vuole smantellare un principio fondamentale, quello della separazione dei poteri, riducendo il controllo di legalità che la magistratura svolge sull’azione di governo.” – dichiara la parlamentare, che aggiunge: “Il nostro No è riferito sia al metodo, perché la riforma è stata approvata con una forzatura da parte del Governo, che alla sostanza, perché attraverso essa il Governo conta di poter agire indisturbato con una magistratura più debole, meno autonoma e meno indipendente.”

Proprio l’importanza della difesa della Costituzione è al centro della riflessione di Debora Serracchiani: “Siamo in un momento storico delicatissimo, sia sul piano nazionale che internazionale. Modificare la Costituzione che è stata il nostro ombrello per più di ottant’anni è altamente sconsigliato. Questa è la linea del nostro partito, l’unica, approvata dal 95% della Direzione nazionale e sostenuta compattamente da tutti i parlamentari dei nostri gruppi durante il dibattito e il voto alle Camere.”

Nel frattempo. Prosegue la mobilitazione della federazione PD pisana. Il Commissario Vinicio Peluffo, espone i primi numeri: “Abbiamo già distribuito più di sessantamila volantini – e supereremo i centomila – nei mercati e nelle strade, con i nostri banchetti e decine di volontari impegnati nei volantinaggi. A loro va il nostro più sincero ringraziamento. Stiamo riscoprendo un clima di mobilitazione di cui possiamo andare fieri. Abbiamo organizzato e contribuito ad organizzare diversi momenti di discussione ed approfondimento. Sappiamo che il nostro lavoro può fare la differenza e abbiamo un ottimo riscontro, di attenzione e consenso verso le ragioni del No.”

Last modified: Marzo 6, 2026