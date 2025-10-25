Juventus Next Gen vs Pontedera

Pisa — Sabato 25 ottobre dalle 14:30 ad Alessandria si sta disputando la delicata sfida fra la Juventus Next Gen ed il Pontedera.
di Leonardo Miraglia
Questo il roster ufficiale:Last modified: Ottobre 25, 2025
Written by Leonardo Miraglia• Ottobre 25, 2025• 3:56 pm• Calcio Serie C, Pontedera, Sport
Pisa — Sabato 25 ottobre dalle 14:30 ad Alessandria si sta disputando la delicata sfida fra la Juventus Next Gen ed il Pontedera.
di Leonardo Miraglia
Questo il roster ufficiale:Last modified: Ottobre 25, 2025
Testata giornalistica iscritta al n. 33/07 del Registro della Stampa del Tribunale di Pisa. Questo portale, aderisce al progetto di Informazione on line. Ogni contenuto è liberamente riproducibile a patto di indicare la fonte www.pisanews.net.
Ove specificato, le foto appartengono ai relativi autori. Ogni uso illecito potrà essere perseguito in base alle norme vigenti. Ogni utilizzo andrà pertanto richiesto direttamente agli autori indicati.
Per richiedere di inserire la pubblicità su Pisanews scrivi a: marketing@pisanews.net