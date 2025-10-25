Written by Ottobre 25, 2025 1:35 pm Pisa, Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

ALFA sarà protagonista del concerto gratuito di Capodanno in Piazza dei Cavalieri a Pisa

PISA – Il cantante ALFA sarà protagonista del concerto gratuito di Capodanno in Piazza dei Cavalieri.

Ad ufficializzarlo il Sindaco Michele Conti: “Un artista giovane, autentico, capace di far emozionare e cantare insieme intere generazioni. Una delle voci più ascoltate dell’estate sarà a Pisa per brindare con noi al nuovo anno. Ci vediamo in piazza il 31 dicembre“.

Una delle voci più ascoltate dell’estate da parte dei giovani con il celebre “Il filo rosso“, “Vabbè Ciao“, “Bellissimissima” e molte altre

