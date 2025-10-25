Written by Ottobre 25, 2025 6:20 pm Pisa SC

Milan – Pisa, info sui rimborsi dei biglietti

PISA – La Società AC Milan informa che è stato predisposto un servizio di rimborso dei biglietti acquistati per la gara Milan-Pisa in programma (venerdì 24 ottobre 2025, ore 20.45) allo Stadio “Meazza” ma non più validi a seguito delle decisioni delle Autorità competenti.

Per quanto riguarda i tifosi pisani che hanno acquistato nei punti vendita terrestri Vivaticket, la piattaforma per fare richiesta del rimborso è già attiva e si chiuderà alla mezzanotte del 7 novembre, ecco il link diretto https://shop.vivaticket.com/it/rimborsi

Per i tifosi pisani che hanno acquistato sul sito Vivaticket, nella pagina dedicata sarà possibile individuare l’elenco degli eventi abilitati al rimborso; il rimborso avverrà in automatico sullo stesso metodo di pagamento usato per l’acquisto.

