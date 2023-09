Jan Mlakar: “Vittoria che fa bene al morale”

Scritto da admin• 7:00 pm• Pisa SC

PISA – Al termine di Feralpisalo-Pisa, gara il cui risultato ha sorriso ai colori nerazzurri, ascoltiamo l’analisi di Jan Mlakar, attaccante sloveno schierato dal primo minuto da mister Alberto Aquilani.

di Maurizio Ficeli

“Sicuramente quello di oggi è un successo importante, soprattutto perché è una vittoria arrivata dopo un periodo in cui avevamo subito gol negli ultimi minuti di gara. Un successo, questo, che fa bene al morale”.

“Riguardo al mio ruolo in campo per me non è un problema, qui a Pisa ho trovato un ambiente positivo. Questa è una piazza dove c’è tanta gente allo stadio, inoltre dobbiamo seguire ciò che ci dice il mister, perché abbiamo una grande squadra”.

