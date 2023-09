Alberto Aquilani: “Successo sofferto, ma meritato”

Scritto da admin• 6:43 pm• Pisa SC

PISA – Il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani si presenta nella sala stampa del “Garilli” al termine della gara che ha visto il Pisa vittorioso contro il Feralpisalo commentando così l’incontro contro la squadra di mister Vecchi.

di Maurizio Ficeli

“Questo di serie B è sicuramente un campionato ricco di insidie. Inoltre, nella gara odierna abbiamo fatto, in certi momenti buone cose, mentre meno buone in altri frangenti, comunque abbiamo vinto e questa è la cosa importante”.

Il tecnico nerazzurro ammette: “Si, è vero, nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica, quindi i miei ragazzi devono capire che bisogna dare qualcosa di più. Devo dire comunque che siamo andati meglio nella ripresa, poi stavolta direi che i cambi hanno inciso in modo migliore rispetto alla gara con il Bari.



“Ritornando poi a parlare del primo tempo diciamo che abbiamo sbagliato cose facili e dobbiamo sicuramente migliorare in questo, anche se i dati mi dicono, che stiamo facendo diverse cose in maniera migliore. I ragazzi ci credono e mi seguono, se riusciamo a migliorare certi dettagli possiamo fare sicuramente ancora meglio”.

“È vietato parlare di sfortuna, perché la sfortuna non esiste, ma invece bisogna semplicemente fare le cose con la giusta “cattiveria” ed a livello di gioco dobbiamo ancora crescere. Comunque oggi va bene così, anche perché abbiamo dato continuità alla gara di sabato scorso. Questo di oggi è un successo sicuramente sofferto, ma altrettanto meritato. Riguardo ai nostri giocatori sto aspettando Barberis, perché è un giocatore che può darci qualcosa che non c’è dentro la rosa. Inoltre sono contento per Caracciolo e Torregrossa che dopo molti mesi sono tornati a disposizione”.

