Simone Canestrelli: “Contento per aver segnato una rete importante. Valoti e Veloso giocatori determinanti”

Pisa SC

PISA – Per commentare il ritorno al successo del Pisa, chi meglio di Simone Canestrelli, autentico match winner, può farlo? Sentiamo allora la sua analisi del match con la FeralpiSalò.

di Maurizio Ficeli

“Sono molto contento per aver segnato una rete così importante che ha permesso al Pisa di ritornare al successo. Detto questo vorrei sottolineare il fatto che questa squadra possiede giocatori importanti per quanto riguarda i tiri su calcio da fermo,penso a Valoti e Veloso, che se li sappiamo sfruttare come oggi nel caso del mio gol, possono essere determinanti per la conquista della vittoria”.

“Oggi poi la squadra avversaria marcava a uomo e quindi era importante per noi battere i calci d’angolo da dentro. Inoltre stiamo crescendo e possiamo fare ancora meglio , però oggi siamo contenti di aver portato a casa tre punti importanti, che ci danno un po’ di serenità e di voglia di lavorare con fiducia, in previsione della difficile gara di martedì sera a Reggio Emilia”.

Last modified: Settembre 23, 2023