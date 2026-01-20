“Italiani al Cairo”, presentato alla Domus Mazziniana il volume di Eleonora Angella

Written by admin• 12:17 pm• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è svolto alla Domus Mazziniana il quarto appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa promossa dal Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni. Lunedì 19 gennaio 2026 è stato presentato il volume di Eleonora Angella, Italiani al Cairo. Consoli, giurisdizione e società (1861-1911), pubblicato da Palermo University Press nel 2024.

Con l’autrice, assegnista di ricerca in storia contemporanea all’Università di Pavia, hanno dialogato Alessandro Polsi dell’Università di Pisa e Stefano Gallo del CNR-ISMed. Il confronto è stato coordinato da Marcella Aglietti.

Il volume analizza la presenza italiana in Egitto, in particolare al Cairo tra Otto e Novecento, attraverso una prospettiva giuridica, soffermandosi sul sistema dell’extraterritorialità di origine capitolare. «Finora – ha spiegato Angella – nessuno si era posto concretamente la domanda di cosa significasse vivere in un Paese regolato dalle capitolazioni e di come questo influenzasse i rapporti sociali, sia all’interno della comunità italiana sia con la popolazione imperiale ed egiziana».

Il libro si basa su un ampio corpus di fonti consolari, oggi conservate nell’archivio del Ministero degli Affari Esteri a Roma, che permettono di ricostruire non solo il funzionamento dell’extraterritorialità, ma anche una vera e propria storia sociale delle italiane e degli italiani in Egitto. Un contributo che, secondo l’autrice, consente di ricontestualizzare criticamente il cosmopolitismo spesso associato alle comunità italiane nel Mediterraneo.

La registrazione dell’incontro è disponibile sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Domus Mazziniana.

Last modified: Gennaio 20, 2026