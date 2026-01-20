Pisa–Atalanta 1-1. Durosinmi accende la speranza salvezza: la corsa resta apertissima

Written by admin• 12:54 pm• Pisa SC

PISA – Un pareggio che vale più di un punto. Il Pisa ferma sull’1-1 l’Atalanta e lancia segnali incoraggianti nella corsa salvezza. In una partita che, a tratti, avrebbe meritato di vincere, i nerazzurri hanno mostrato finalmente maggiore incisività offensiva grazie all’impatto immediato di Durosinmi, autore del gol del pareggio al debutto.

È questo uno dei punti centrali dell’editoriale firmato da Xavier Jacobelli per scommesse.io, che individua proprio nell’attacco la possibile chiave di svolta per il Pisa: trasformare i tanti pareggi in vittorie può cambiare il passo nella lotta per restare in Serie A.

A diciassette giornate dalla fine, la classifica resta cortissima in coda. Dopo 21 turni, Verona e Pisa condividono quota 14 punti, seguite da Lecce e Fiorentina a 17, Genoa a 20 e Cagliari a 22, con un gruppetto di squadre a 23 punti che rende il margine di errore minimo. Ogni risultato può rimescolare le carte.

Jacobelli sottolinea come, tra le pericolanti, la Fiorentina sia quella che al momento appare più in salute, dopo una risalita costruita sull’orgoglio e sulla reazione di gruppo. Diversa la situazione del Lecce, che paga soprattutto una scarsa prolificità offensiva: 13 gol in 21 partite sono un fardello pesante, da qui la scelta di intervenire sul mercato per rafforzare l’attacco.

Per il Pisa, invece, il dato più evidente è la “pareggite”: ben 11 gare chiuse senza vincitori, unite a un bottino offensivo limitato. L’arrivo di Durosinmi, capace di segnare subito da centravanti vero, viene indicato come possibile panacea per superare le difficoltà davanti e rendere più concreti gli sforzi della squadra di Gilardino.

Resta un’incognita il Verona, alterno nei risultati ma ancora pienamente in corsa, mentre in risalita vengono segnalate le quotazioni di Cagliari e Genoa. Una certezza, però, emerge dall’analisi: nessuna squadra è tagliata fuori. «Rimane in Serie A chi non molla fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata», scrive Jacobelli. La lotta salvezza non è solo aperta, è apertissima.

