Il Comune di Pisa partecipa alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano

PISA – Anche quest’anno il Comune di Pisa aderisce alla XXII Giornata Nazionale del Trekking Urbano, l’iniziativa che coinvolge numerose città italiane. Nel 2025 il tema sarà “Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”. L’evento si svolgerà il 31 ottobre e il 1° novembre 2025 e ha l’obiettivo di far conoscere angoli suggestivi e meno noti della città, promuovere un turismo sostenibile e di qualità e favorire esperienze di viaggio partecipate e consapevoli.

«Anche quest’anno partecipiamo alla Giornata nazionale del Trekking Urbano – dichiara l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini – per mostrare la ricchezza e la varietà del nostro territorio. I nostri concittadini e i visitatori, che amo definire “residenti temporanei”, avranno l’opportunità di scoprire le bellezze della città oltre i suoi celebri monumenti, grazie a un evento che si inserisce perfettamente nella campagna di promozione turistica “Where is the tower?”».

Per l’occasione, Pisa proporrà due itinerari tematici:

“Sulle tracce dei santi, pellegrini e mercanti” – Il percorso partirà da Piazza del Duomo e arriverà a Piazza San Paolo a Ripa d’Arno, attraversando luoghi legati ai santi pisani San Torpè, Santa Bona e Sant’Ubaldesca. “Un viaggio nel tempo tra storia, natura e spiritualità” – L’itinerario inizierà dalla Basilica di San Piero a Grado, seguendo un tratto del Cammino di San Jacopo, moderna via di pellegrinaggio che unisce storia e natura attraverso il suggestivo paesaggio del Parco di San Rossore e della Tenuta di Tombolo.

La partecipazione del Comune conferma l’impegno dell’amministrazione nel valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche locali, promuovendo un modo di viaggiare lento, autentico e rispettoso dei luoghi.

Per maggiori informazioni sugli itinerari e per prenotazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del turismo del Comune di Pisa.

