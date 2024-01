Ippodromo San Rossore. Giovedì 4 gennaio giornata di corse dedicate agli ostacolisti

Scritto da admin• 11:36 am• Pisa, Sport/Altro, Tutti

PISA – Sono sei le corse in programma giovedì 4 gennaio a partire dalle ore 14 all’Ippodromo di San Rossore di Pisa con inizio alle ore 14. Tre le prove dedicate agli ostacolisti.

Le corse in evidenza: Il premio Monravel, condizionata per i 5 anni e oltre sui 3.500 metri del percorso in siepi, vede al via Machinos già vincitore di corse di gruppo e rientrato non bene di recente a Treviso dopo 500 giorni di stop. Se migliorato è il serio candidato alla vittoria: in sella la giovane e sorprendente Lenka Neprasova. Theamoi e Prince Oliver (i due di Aichner) proveranno a inserirsi mentre tra i cavalli rientranti e/o debuttanti in Italia potrebbe ben presentarsi Sword Beach già vincitore in siepi in Inghilterra.

Il premio Enrico Falconetti, maiden per i 3 anni sui 2.000 metri, vede Interstellar nel ruolo di favorito opposto a Neorion e a quel Tepui che a Pisa il 17 dicembre ha fatto cadere il suo fantino all’uscita dalle gabbie ed è, quindi, da rivedere in azione.

Il premio I Sellai di Pisa è un handicap per i 4 anni e oltre sui 1.800 con 13 cavalli al via. Estoril l’ultima volta ha corso in testa e nessuno è riuscito a riprenderlo. Viburno viene da delle ottime corse ma in categoria amatoriale dove si è scontrato con Drunk White Love che oggi ha un peso con il quale potrebbe correre da protagonista. Wallaby, regolare, e l’ospite romano Soligo, in gran forma, altri possibili protagonisti. Attenzione a Conquering Eagle che con Fabio Branca l’ultima volta hanno vinto a sorpresa.

