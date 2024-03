Ippica. Sette le corse in programma all’Ippodromo di San Rossore

Scritto da admin• 10:33 am• Pisa, Sport/Altro

Il Premio Circolo Filippo Mazzei ed il Premio Camici in evidenza

PISA – Sono sette le corse in programma all’Ippodromo di San Rossore domenica 17 marzo con inizio alle 14.30. Si corre in pista grande Il Premio Enrico Camici – Handicap Principale al centro del convegno.

Le corse in evidenza. Nel premio Enrico Camici, Handicap Principale per i 4 anni e oltre sui 1.200 metri, è difficile escludere qualcuno dal pronostico. In evidenza Rough Rustic, non proprio fortunato all’ultima quando fu sconfitto da Red Bourbon che ha forma super. Enta Omry ha vinto corsa simile ma a Napoli in pista dritta, Liborio e Sinalunga sulle ali della forma e Forbidden Colour per la tenacia che dimostra ogni volta in corsa. Su tutti, però, aleggia “l’incubo” di You Make Me Shever che dopo aver corso a Siracusa torna a partecipare a questa corsa della quale ha vinto le ultime tre edizioni. La corsa è valida anche come TRIS.

Il premio Circolo Filippo Mazzei, condizionata per i 4 anni e oltre sui 2.400 metri, vede al via Cime Tempestose che è riuscito, finalmente, a vincere una corsa a San Rossore. Proverà subito a bissare ma si dovrà guardare da Rainmaker e Igazgato

Nel premio Roberto Livermore, condizionata per i 3 anni sui 2.100 metri, torna in pista Touch Me Again: se fosse nuovamente il cavallo visto l’anno passato, sarebbe difficile batterlo. Il rientro pisano, però non è stato dei migliori ma oggi allunga la distanza. La corsa permetterà di capire chi tra Komel, The Tweed e Siray in questo momento vale di più sulla distanza.

Due corse per i Purosangue Arabo, una delle quali sponsorizzata da Wathba Stallions Cup: Ellenoditrexenta tra gli anziani e la copia della scuderia Clodia Fouror e Fulminzef i possibili protagonisti.

Inoltre:

CAVALLI D’AUTORE , opere d’arte in mostra organizzata da Artingenio

, opere d’arte in mostra organizzata da ASD Pisanova esibizioni di ginnastica artistica

esibizioni di ginnastica artistica Ippolandia : gioco motorio e laboratorio grafico organizzati da Koalaludo

: gioco motorio e laboratorio grafico organizzati da Battesimo della sella con i Pony di Planet Horse

con i Pony di DIETRO LE QUINTE: la visita guidata gratuita per scoprire cosa accade prima, durante e dopo una corsa. Appuntamento alle 16.00

Last modified: Marzo 15, 2024