Osian Roberts: “Il Pisa mi ricorda il Brighton e mi piace come gioca”

Scritto da admin• 10:10 am• Pisa SC

PISA – Alla vigilia della partita fra Como e Pisa in programma al “Sinigaglia” sabato 16 marzo ore 14, ha parlato il tecnico dei lariani Osian Roberts. Queste le sue parole estrapolate dal portale www.tuttocampo.it

di Maurizio Ficeli

Giocatori a disposizione. “Tranne gli squalificati, i lungodegenti e Bolchini infortunato, ho tutta la rosa a disposizione.”

Il modulo. “Abbiamo diverse opzioni per l’attacco, domani decideremo in base allo staff quale sarà la soluzione migliore per noi.”

Su Cutrone e Baselli. “Patrick torna disponibile ma non ha i novanta minuti nelle gambe, decideremo se e come impiegarlo dopo l’influenza, per Daniele invece speriamo di riaverlo dopo la sosta.”

Sui possibili impieghi di Chajia e Braunoder. “Se confermassimo il solito impianto di gioco Moutir è il candidato ideal per sostituire Strefezza, in lui abbiamo grande fiducia. Matthias sabato è entrato e ha fatto bene, è giovane e di prospettiva, in base al modulo decideremo se sarà titolare o meno”.



Sul Pisa. “Mi piace come gioca, mi ricorda il Brighton quando ero nel Crystal Palace, ha un allenatore che ha fatto bene già in Primavera, sarà una gara interessante.”

Osian Roberts (foto Tuttocampo.it)

Last modified: Marzo 15, 2024