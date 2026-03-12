Written by Marzo 12, 2026 6:03 pm Pisa, Politica

“Io voto SI” – La riforma che fa giustizia. Banchetto organizzato dalla Lega

PISASabato 14 marzo alle ore 11, promosso dalla Lega locale in vista del prossimo referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. All’incontro con i media, parteciperanno il Segretario Provinciale e Capogruppo Lega al comune pisano, Giovanni Pasqualino, Giovanna Bonanno, Assessore al Sociale e Sicurezza del Comune di Pisa, nonché Segretario di sezione ed Elena Meini, responsabile regionale Enti locali e Vicesegretario provinciale della Lega.

I cittadini che si avvicineranno alla postazione leghista riceveranno materiale informativo sull’appuntamento referendario e potranno anche, se lo vorranno, iscriversi al partito guidato da Matteo Salvini. Come al solito, questi punti sul territorio, sono pure delle occasioni offerte ai cittadini per confrontarsi con i nostri esponenti politici. Punti di ascolto che noi riteniamo fondamentali per rapportarsi direttamente con le persone su varie tematiche. 

