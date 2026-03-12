Incendio in via Sacco e Vanzetti: il cordoglio del sindaco Franconi

Written by Redazione• 5:29 pm• Pontedera, Attualità, Politica

PONTEDERA – Il Sindaco di Pontedera Matteo Franconi ha espresso, a nome della città, “Il cordoglio per i familiari e gli affetti della signora che ha perso la vita” nell’incendio avvenuto in via Sacco e Vanzetti.

Il fatto è avvenuto questa mattina, provocando il decesso di una donna che abitava nell’appartamento dove si è sviluppato l’incendio. Il fumo che si è sprigionato ha causato anche l’intossicazione, in modo non grave, di 13 persone che sono state portate in ospedale. Sul posto hanno operato, sin dal primissimo momento, Vigili del Fuoco, personale sanitario e parasanitario, le Forze dell’Ordine, i volontari e la Protezione Civile, con decine di mezzi impiegati in un arco temporale molto lungo.

“Ringrazio tutti gli operatori che hanno lavorato nell’emergenza e per il supporto fornito alle persone direttamente e non direttamente interessate dall’incendio. Il fumo si è propagato in buona parte dell’edificio rendendo necessaria l’evacuazione di un’ala dello stabile” – dice ancora Franconi. Il sindaco si è subito recato sul posto seguendo in prima persona le operazioni di soccorso assieme ad altri componenti della Giunta e ai tecnici comunali.

“Stanno per concludersi i sopralluoghi specifici e le verifiche nei singoli appartamenti per consentire ai residenti di rientrare e la situazione dovrebbe ritornare alla normalità entro il pomeriggio di oggi”, aveva spiegato Franconi in un precedente post sui social. “Abbiamo chiuso il punto di supporto e informazione che avevamo istituito presso l’Unione Valdera ma resta attivo il numero di telefono 0587299690 per eventuali richieste o informazioni.”

Il Comune si è subito messo a disposizione delle famiglie rimaste temporaneamente fuori casa, attivando anche un punto ristoro nel refettorio della scuola Pacinotti e resta a disposizione per ogni eventuale situazione emergenziale che si dovesse presentare.

Last modified: Marzo 12, 2026