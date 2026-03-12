Francesco Boccia al Circolo Arci “La Pagoda” di Riglione a sostegno del NO

Written by Redazione• 6:04 pm• Pisa, Politica

PISA – Procede la campagna referendaria a sostegno del No alla riforma Meloni-Nordio sull’ordinamento giurisdizionale. Venerdì 13 marzo ore 20 al circolo Arci “La Pagoda” di Riglione si terrà la cena di sostegno (contributo minimo 20 euro, prenotazioni al 3318784408) delle attività di informazione sul referendum dei prossimi 22 e 23 marzo.

A seguire, alle ore 21, il senatore Francesco Boccia, capogruppo Pd al Senato della Repubblica, interverrà insieme alla senatrice Ylenia Zambito nell’iniziativa dal titolo “La situazione politica e la sfida del referendum“. Parteciperanno il presidente della Provincia Massimiliano Angori, l’assessora regionale Alessandra Nardini, il vicepresidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e il consigliere regionale Matteo Trapani. Introduce il deputato Vinicio Peluffo.

“E’ fondamentale una mobilitazione di massa per votare No al referendum per difendere la nostra Costituzione – afferma la Senatrice Zambito -. Il No serve a impedire che norme sgangherate come il sorteggio per il Csm e l’Alta Corte portino a un controllo, anche indiretto, del potere politico sui magistrati. Bisogna invece tutelare l’indipendenza della magistratura, nell’interesse di tutti i cittadini.”

Un provvedimento che non risolverà limiti e criticità del sistema. “Il Pd denuncia come la riforma ignori i problemi strutturali della giustizia – precisa l’onorevole Peluffo -, come la carenza di personale e la lentezza dei processi, offrendo soluzioni puramente ideologiche. Si ricorda che per questo referendum non è necessario il raggiungimento della maggioranza degli aventi diritto: ogni voto sarà determinante per il futuro dell’ordinamento italiano“.

