Interruzione idrica programmata a San Casciano – 24 febbraio

CASCINA- Acque informa che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica a San Casciano, nel comune di Cascina, martedì 24 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie:
- via Barbaiano
- via Filicaia
- via Stradello (nel tratto compreso tra via di Mezzo Nord e via Barbaiano)
Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.
Acque si scusa per i disagi e ricorda che, per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
