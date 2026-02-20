Written by Febbraio 20, 2026 8:54 am Cascina, Attualità

Interruzione idrica programmata a San Casciano – 24 febbraio

CASCINA- Acque informa che, per lavori di manutenzione sulla rete idrica a San Casciano, nel comune di Cascina, martedì 24 febbraio, dalle ore 8.30 alle 12.30, sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie:

  • via Barbaiano
  • via Filicaia
  • via Stradello (nel tratto compreso tra via di Mezzo Nord e via Barbaiano)

Al ripristino del servizio potranno verificarsi temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati a scomparire in breve tempo.

Acque si scusa per i disagi e ricorda che, per ulteriori informazioni o aggiornamenti, è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

