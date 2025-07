Internet Festival 2025 torna a Pisa dal 9 al 12 ottobre

Written by admin• 12:35 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Guidare lo sviluppo tecnologico mettendo al centro ciò che ci rende umani – intuizione, creatività, empatia e capacità di relazione – è la grande sfida etica che ci attende. “Identità” è la parola chiave della 15ª edizione di Internet Festival – Forme di Futuro, l’appuntamento che esplora il legame tra la nostra società e l’innovazione digitale. Sotto la direzione di Claudio Giua, dal 9 al 12 ottobre 2025 Pisa si trasformerà in un grande laboratorio del futuro, animando 13 luoghi simbolo della città: università, musei, centri congressi, cinema e nuovamente, dopo qualche anno, la Stazione Leopolda. Attesi decine di ospiti internazionali per un programma ricco e multidisciplinare: incontri, spettacoli, installazioni ed i T-Tour, le attività didattiche pensate per coinvolgere bambini e ragazzi nell’universo digitale.

IL TEMA. Ogni evento di questa edizione indagherà il tema dell’identità, che nell’era digitale e dell’Intelligenza artificiale è sempre più fluida, frammentata e in continua evoluzione. L’avvento di mondi virtuali e intelligenze artificiali consente, infatti, nuove narrazioni del sé, rendendo possibile una ridefinizione continua della propria identità. L’accelerazione tecnologica e l’esposizione costante a modelli digitali indeboliscono alcune tradizionali categorie di appartenenza legate a spazio e tempo, rafforzandone altre. Ne deriva una crescente difficoltà, per individui e gruppi, a riconoscersi in narrazioni condivise e stabili, alimentando incertezza e distacco tra ciò che si è e l’immagine che si offre agli altri attraverso le reti sociali. L’identità digitale diventa così fluida, molteplice e interconnessa: una condizione che apre a nuove forme di espressione e creatività, ma che richiede al contempo maggiore consapevolezza e responsabilità. Queste alcune delle sollecitazioni che animeranno i tanti incontri del Festival che, come sempre, cercherà di indagare le nuove forme di futuro.

I PRIMI OSPITI. Anche quest’anno tornerà Abel, il robot umanoide dalle fattezze di un ragazzino in grado di interagire con gli esseri umani reagendo a domande ed emozioni di chi interloquisce con lui, che è stato ulteriormente affinato ed aggiornato con nuove funzionalità e caratteristiche. Abel sarà, infatti, protagonista di un format innovativo, uno spettacolo teatrale dove sarà lui ad intervistare le persone e non solo viceversa.

A IF2025 spazio anche alle nuove frontiere della connettività come i satelliti di Starlink, alla cybersecurity, alla privacy ed ai possibili pericoli nascosti dietro i social network. Se ne parlerà con Serena Mazzini, autrice di uno dei libri più discussi del momento, “Il lato oscuro dei social network”, che sarà presentato a margine di un incontro su “Ombre e spettri digitali: storie di account perduti”. Non mancherà poi il dibattito sull’intelligenza artificiale ed il futuro della disinformazione, curato da Minerva Associazione di Divulgazione Scientifica e Bufale Un Tanto Al Chilo (BUTAC), mentre Vera Gheno – insieme ad Antonio Pavolini- presenterà la collana “Scatoline – per ogni parola un piccolo mondo” edita da Effequ.

Si confermano gli eventi curati dal Cnr sulla sicurezza informatica e di Registro.it sull’identità in rete grazie ai nomi a dominio, e quelli dell’area legale, nella sessione TecnoLaw, a cui prenderanno parte tra gli altri: la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente del Garante Privacy, Federica Meta, direttrice di CorCom e Stefano Da Empoli, presidente dell’Istituto per la Competitività I-Com.

Nel cartellone anche installazioni interattive, djset, presentazioni di libri, proiezioni, ed il closing party al Deposito Pontecorvo. A dimostrazione di un festival in grado di aprire un dibattito con generazioni diverse, anche un nutrito programma di attività dedicate a bambini e ragazzi, con i T-Tour organizzati al Centro Congressi Le Benedettine, da anni quartier generale di Internet Festival.

NUOVO COMITATO SCIENTIFICO. Il Comitato scientifico di Internet Festival si arricchisce e si rinnova. Presieduto da Gian-Luigi Ferrari, docente del dipartimento di Informatica dell’Università di Pisa vede l’ingresso di Rocco De Nicola, ex-rettore della Scuola IMT Alti Studi Lucca, attualmente svolge attività di ricerca e collaborazione con IIT-CNR Pisa; Francesca Rossi, Global Leader per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale di IBM e Fellow IBM, T.J. Watson di New York, USA; Carola Frediani, Tecnologa per la sicurezza informatica dei diritti umani, giornalista esperta di cybersicurezza e cofondatrice di Guerredirete.it; Massimo Russo, giornalista al momento alla guida di Harper’s BAZAAR e Chief Content Officer di Hearst in Italia, ha diretto Wired ed è stato condirettore de La Stampa; Cosimo Accoto, filosofo tech e ricercatore affiliato al MIT di Boston.

Maggiori info su www.internetfestival.it

Internet Festival 2025 è promosso da Regione Toscana, Comune di Pisa, Registro .it e Istituto di Informatica e Telematica del Cnr, Università di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore insieme con Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Provincia di Pisa e Associazione Festival della Scienza. La progettazione e l’organizzazione sono a cura di Fondazione Sistema Toscana.

