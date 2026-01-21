CNA Pisa premia le imprese storiche: riconoscimenti per 40, 50, 60 e 70 anni di attività

Written by admin• 12:42 pm• Pisa, Attualità, Eventi/Spettacolo

PISA – Tradizione, eccellenza e continuità imprenditoriale al centro della cerimonia promossa da CNA Pisa, che ieri pomeriggio, nella sede pisana della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, ha premiato le imprese storiche dell’area pisana. Dopo la tappa da tutto esaurito di San Miniato, l’iniziativa ha confermato il forte interesse e il valore simbolico di un riconoscimento dedicato a chi rappresenta un patrimonio di competenze e identità per il territorio.

L’evento nasce con l’obiettivo di valorizzare artigiani e imprenditori che hanno raggiunto traguardi significativi – 40, 50, 60 e 70 anni di attività – spesso frutto di un lavoro tramandato di generazione in generazione e di una visione capace di evolversi nel tempo. Alla cerimonia, coordinata dal coordinatore sindacale dell’area Simone Romoli, hanno partecipato il presidente dell’area pisana Marco Ammannati, il direttore generale Giuseppe Sardu e la direttrice operativa Barbara Carli, insieme a numerosi dirigenti e coordinatori dell’associazione.

Le imprese premiate

40 anni di attività:

Officina Meccanica Cipolli snc (Cascina); Termotecno snc (Cascina); Francesco Cheti, autotrasportatore; Semag di Sergio Toncelli & C. (Cascina); Lavasecco Olga (Vecchiano); Car Toscana srl (Vecchiano); Il Bottegone (Pisa); Agraria Menicagli (Pisa); Ristorante Santa Maria – Famiglia Savino (Pisa); Santamaria Armando (Pisa); Thermometano srl (Pisa).

50 anni di attività:

Roberto Uomo Parrucchiere – Roberto Baronti (Pisa); AeB di Anguillesi e Bandecchi (Vicopisano).

60 anni di attività:

Malloggi e Morellato Energia srl – Morellato Termotecnica (San Giuliano Terme).

70 anni di attività:

Boni e Scarpellini (San Giuliano Terme).

Significativa anche la presenza delle istituzioni locali, che hanno preso parte alla consegna dei riconoscimenti: Paolo Pesciatini, Paolo Cipolli, Matteo Ferrucci, Angela Pisano ed Elena Campera.

«Le imprese premiate – sottolinea CNA Pisa – sono esempi concreti di resilienza, professionalità e radicamento territoriale, capaci di attraversare generazioni e trasformazioni economiche senza perdere il legame con le comunità in cui operano». Con questa iniziativa, CNA Pisa rinnova il proprio impegno nel sostenere e valorizzare le imprese storiche, riconoscendone il ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale dell’area pisana.

