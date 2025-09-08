Matteo Trapani (PD): “Galilei declassato, basta minimizzare: la città merita la verità e un impegno serio da parte del governo”

Written by admin• 4:44 pm• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Matteo Trapani, capogruppo PD in Consiglio comunale – Pisa.

“L’aeroporto Galilei di Pisa è stato declassato per decisione del Governo: da poche settimane lo scalo è passato dalla categoria antincendio 9 alla categoria 7 ICAO, con una conseguenza immediata e pesantissima: il numero dei Vigili del Fuoco in servizio è sceso da 76 a 56 unità“.

“Non si tratta di un semplice tecnicismo, ma di un depotenziamento reale che compromette la sicurezza e l’operatività del nostro scalo. Meno vigili, meno mezzi, meno presidio: questo significa ridurre la capacità di garantire standard di sicurezza elevati, soprattutto per i collegamenti intercontinentali che per anni hanno fatto del Galilei la porta d’accesso alla Toscana. È il momento di ribadire con forza l’urgenza di potenziare sia l’aeroporto di Pisa sia la tratta ferroviaria Pisa-Firenze, infrastruttura fondamentale per l’intero sistema regionale“, prosegue Trapani.

“Nei giorni scorsi, durante la Commissione di Controllo e Garanzia che presiedo, abbiamo approfondito il tema insieme ai sindacati CGIL, CISL, UIL e USB, che ringrazio per il lavoro di denuncia e mobilitazione portato avanti in questi mesi. È grazie al loro impegno che la situazione è stata resa chiara e trasparente. Abbiamo richiesto che la mozione approvata all’unanimità da tutte le forze politiche venga nuovamente inviata al Governo e a tutti i livelli istituzionali, chiedendo il ripristino immediato della dotazione originaria di 76 Vigili del Fuoco“.

“La situazione attuale è grave: al Galilei opera una sola squadra di Vigili del Fuoco e, come segnalano i sindacati, la dotazione presente non consente di garantire pienamente la sicurezza aeroportuale. Questa criticità resterà tale finché non sarà realizzato il nuovo distaccamento aeroportuale, necessario per riportare l’efficienza e la sicurezza al massimo livello. Nel frattempo, anche la sicurezza cittadina rischia di essere compromessa, con meno risorse disponibili per il territorio”, afferma Trapani.

“I cittadini devono conoscere la verità: oggi l’aeroporto di Pisa, uno dei principali hub della Toscana e dell’Italia centrale, ha la stessa classificazione ICAO di scali minori come Lampedusa o Comiso. Un fatto inaccettabile, che ridimensiona il ruolo strategico del Galilei e mette in discussione l’equilibrio dell’intero sistema aeroportuale regionale”.

“Chiediamo con forza che tutti i candidati alla presidenza della Regione Toscana si esprimano senza ambiguità contro questa scelta e si impegnino pubblicamente per chiederne l’immediato ripensamento. Lo stesso deve fare il sindaco Conti, ascoltando finalmente la voce della città, dei sindacati e delle istituzioni locali“, si legge nel comunicato.

“Il sistema aeroportuale toscano non è una questione di numeri o di tecnicismi, ma un’infrastruttura strategica per economia, turismo, ricerca e attrattività internazionale. Non è una battaglia di campanile, ma la difesa dell’interesse generale di un’intera regione“.

“Come Partito Democratico, continueremo a denunciare con chiarezza e determinazione questo depotenziamento. Pisa merita rispetto, trasparenza e un aeroporto all’altezza delle sue potenzialità regionali e nazionali“, conclude il comunicato stampa.

Last modified: Settembre 8, 2025