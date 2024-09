Inizio dell’anno scolastico a Pisa: il Sindaco e l’assessore visitano le scuole e annunciano nuovi investimenti

Scritto da admin• 7:26 pm• Attualità, Pisa

PISA – Il 16 settembre è iniziato l’anno scolastico a Pisa con la campanella che ha suonato per studenti di tutte le scuole della città. Il sindaco Michele Conti e l’assessore alle politiche scolastiche Riccardo Buscemi hanno visitato diverse scuole per augurare un buon inizio a studenti, insegnanti e personale. Il sindaco ha sottolineato l’importanza della scuola per lo sviluppo dei ragazzi e ha evidenziato gli investimenti in sicurezza e miglioramenti delle strutture scolastiche, anche grazie ai fondi del PNRR, che porteranno alla costruzione di nuovi asili e scuole.

L’assessore Buscemi ha confermato l’attivazione dei servizi di refezione e trasporto scolastico, che inizieranno tra il 16 e il 30 settembre a seconda delle esigenze di ciascun istituto. Durante l’estate sono stati effettuati lavori di manutenzione nelle scuole, tra cui la riqualificazione di spazi esterni e palestre.

Il cantiere per la demolizione e ricostruzione della scuola Niccolò Pisano a Marina di Pisa è in fase di avvio, finanziato in parte dal PNRR.

Inoltre, sono in corso lavori per la creazione di 5 nuovi asili nido con un incremento complessivo di 31 posti.

Last modified: Settembre 17, 2024