Sindacati in attesa di un incontro con Conti riguardo la società della salute

Scritto da Antonio Tognoli• 7:16 pm• Nuova Categoria

Pisa (16, Settembre 2024) — CGIL , CISL e UIL Pisa apprendono con molta preoccupazione la decisione presa dal comune di Pisa nella persona del sindaco Michele Conti dell’uscita dalla società della salute Pisana.

di Leonardo Miraglia

I sindacati si dicono preoccupati di una scelta del genere in quanto in questo momento di instabilità sociale e di aumento della fascia fragile, che ha sempre più bisogno di avere sostegno e di una rete strutturata che possa sorreggerla, questa notizia giunge inaspettata.

I sindacati chiederanno quindi a Conti un incontro urgente per capire come il Comune intende far fronte ai tanti servizi che la sds erogava e come intende essere costruttore di quella rete sociale che oggi è di vitale importanza.

