La ventiduesima edizione del Pisa Book Festival

PISA – Un appuntamento oramai entrato nella tradizione degli eventi culturali cittadini, vale a dire il “PISA BOOK FESTIVAL“, giunge quest’anno alla suaXXII edizione che si svolgerà da giovedì 3 a domenica 6 ottobre 2024 ed il cui programma è stato illustrato al mattino di lunedì 16 settembre presso la Sala delle Baleari di Palazzo Gambacorti alla presenza del Sindaco Michele Conti, dell’Assessore alla Cultura Filippo Bedini, della Direttrice del Festival Lucia Della Porta, del Presidente della Fondazione Palazzo Blu Dr. Cosimo BracciTorsi, del Consigliere di Fondazione Pisa Dr. Maurizio Sbrana e del Direttore Musei Nazionali di Pisa Massimo Dadà.

di Giovanni Manenti

Una Rassegna che, come di consueto si lega ad un filo conduttore che per la corrente edizione è stato scelto il Mare e la sua letteratura, oltre a promuovere l’Editoria indipendente, scritture al femminile, storia e fantasy a rappresentare i pilastri dell’edizione 2024 che torna pertanto ad animare i Lungarni pisani con un fiume di libri, lettori e grandiautori, attraverso un percorso itinerante che vede interessate nel tratto tra il Ponte di Mezzo e il ponte della Cittadella significative location quali gli antichi Arsenali Repubblicani – che ospiteranno gli stand di 90 editori espositori – mentre gli incontri con gli autori, i seminari e le masterclass troveranno posto nell’adiacenteFortilizio della Torre Guelfa, nelle sale del Museo delle Navi Antiche, di Palazzo Reale, diPalazzo Blu, nella Chiesa di San Vito e presso lo storico Royal Victoria Hotel.

Ecco quindi, senza entrare nel dettaglio dei singoli eventi, la priorità assegnata alla “Letteratura del Mare”, fonte di suggestioni ed immaginazioni, come trattata nei testi di Stefano Liberti ed il suo libro-inchiesta “Tropico Mediterraneo“. al pari della Lectio Magistralis di Donatella Puliga, storica dell’antichità, che parlerà di “Voci dal mare tra storia e mito nel mondo antico“ , oltre ad altri appuntamenti a tema, mentre il focus su “Scrivere al femminile“, ovvero se sista uno stile proprio del gentil sesso lo chiariranno, alternandosi fra venerds 4 e sabato 5 ottobre Gabriella Genisi, Francesca Manfredi e Claudia Durastanti.

Viene confermato l’interesse riscosso nella precedente edizione pet per la Storia, che diviene protagonista con un ciclo di lezioni che si terranno a Palazzo Reale attraverso cinque incontri-conferenze tenute da storici autorevoli e rivolte al pubblico,tre delel quali riprendono il filo conduttore del Festival avendo come argomento appunto il Mare, con in più una novità assoluta relativa al settore “Fantasy“, con una serie di conversazioni curate da Vanni Santoni.

Come ad ogni Festival che si conviene, non mancheranno i riconoscimenti, con la cerimonia di premiazione della quarta edizione dei “Pisa Book Translation Awards” venerdì 4 ottobre al Royal Victoria Theatre che vedono quali candidati Rosalba Molesi, Marco Federici Solari,e Giulia Zavagna, così come, nello stesso contesto saranno assegnati il “Premio alla Carriera” a Roberto Francavilla e all’editore Roberto Keller, il “Premio Poesia” a Massimo Bacigalupo, mentre Joseph Farrell riceve la menzione speciale quale “Ambasciatore della cultura italiana”.

Per quanto concerne gli ospiti che hanno assicurato la loro presenza, sono da segnalare gli scrittori Björn Larsson, Gabriella Genisi, Claudia Durastanti, Antonella Boralevi, Federico Maria Sardelli, Francesca Manfredi, Giuseppe Mendicino, Joseph Farrell, Vanni Santoni, Gianluca Miniaci, Silvia Pozzi, Andrea Butini, Edoardo Rialti, Sonia Aggio e gli storici: Marco Mondini, Antonio Musarra, Marco Natalizi, Ettore Cinnella, Gaetano Breccia, Federigo Argentieri, Marcello Garzaniti.

Un programma, pertanto, ricco come non mai, che rende soddisfatta la Direttrice Lucia Della Porta che così commenta: “la prima novità di questa edizione sta nel fatto che il Festival è dedicato al mare, un tema particolarmente affascinante che rappresenta altresì un omaggio alla città di Pisa nella sua veste di ex Repubblica Marinara, tanto più che la Rassegna è ospitata presso gli Arsenali Repubblicani ed alcuni eventi si svolgono al Museo delle Antiche Navi. così che l’inaugurazione vedrà protagonista Donatella Puliga che parlerà del mare nel mito e nella storia del mondo classico“.

“Anche per quest’anno“, prosegue la Direttrice del Festival, “la Rassegna avrà un carattere itinerante, com il taglio del nastro previsto per giovedì 3 ottobre alle ore 16 e quindi vedere interessati, oltre ai due già citati, Palazzo Reale dove si terranno le lezioni di Storia da venerdì a domenica, la Chiesa di San Vito, luogo iconico per la città con la sua prospicienza sul Lungarno e che è molto gradito dagli Editori, il Royal Victoria che mette a disposizione la sua sala per la cerimonia di assegnazione dei Primi ed infine Palazzo Blu che, passato il Ponte di Mezzo, chiude questo tragitto sui Lungarni”.

“Da un punto di vista della presenza degli espositori“, conclude Lucia Della Porta, “siamo su circa 80 stand, ma spesso vi è qualcuno ospite così da toccare quota 90 come sigle editoriali, mentre dal punto di vista dei riconoscimenti abbiamo previsto un Premio Traduzione ed un Premio Speciale dedicato ad un Editore indipendente che si è particolarmente distinto in tale settore e che è stato individuato nella persona di Roberto Keller che può vantare la traduzione del Premio Nobel Herta Muller, a dimostrazione che questi piccoli editori possono riuscire a scoprire dei grandi scrittori stranieri, così da collegarci con la letteratura europea“.

Un Festival che trova la piena approvazione anche da parte dell’Assessore alla Cultura del Comune di Pisa Filippo Bedini che sottolinea: “a tutti gli effetti il Pisa Book Festival rappresenta uno dei momenti centrali tra gli eventi culturali cittadini, ed il tema di quest’anno che vede quale pilastro la Letteratura del Mare è sicuramente in linea con la natura, la Storia e l’identità di Pisa – che, tra l’altro, vivrà ad una settimana di distanza l’emozione della Regata a Genova delle Antiche Repubbliche Marinare – e sarà altresì l’occasione per sottolineare come la scelta di far vivere il Pisa Book Festival in un’area che è legata a doppio filo al fiume, al mare ed alla flotta delle Repubblica Marinara si sia rivelata vincente ed per questa edizione particolarmente esaltata“.

“Altrettanto vincente“, conclude l’Assessore, “si è dimostrata la scelta, sin dalla nascita della Rassegna, di sostenere l’Editoria indipendente, che ci trova come Amministrazione Comunale fortemente convinti circa la bontà della stessa, in quanto molto spesso si riesce, attraverso le piccole Case Editrici, a rendere fruibili dei testi che altrimenti non potrebbero raggiungere i lettori, così come mi fa piacere che un altro argomento centrale di questa edizione del Festival sia quello dedicato alla Letteratura Fantasy che vedrà ospite uno dei più grandi traduttori di Tolkien, il che rappresenta un motivo in più per non mancare a questa Rassegna, visto che come Assessorato abbiamo iniziato un percorso teso a restituire lo spazio che questo genere, ed, in particolare, questo Autore, merita, ragion per cui tutto questo riassume, sia pur in maniera non esaustiva, i motivi che portano l’Amministrazione Comunale a sostenere il Pisa Book Festival nell’ambito del progetto “Patto per la Lettura” che ha preso forma nella scorsa Primavera ed al quale daremo concretezza nelle prossime settimane“.

