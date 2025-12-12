L’Etrusca San Miniato sul difficile parquet del Costone Siena

Pisa (venerdì, 12 dicembre 2025) — Fra il 12 ed il 14 dicembre saranno impegnati la maggior parte dei team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte il Vicopisano 2011 e la squadra B del Basket Calcinaia che si affronteranno il 18 dicembre.
di Leonardo Miraglia
Queste le sfide in programma:
Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C
XII giornata di andata
|13/12, 21
|Costone Siena
|Etrusca San Miniato
Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A
XIII giornata di andata
|14/12, 18
|Castelfranco Frogs
|CMB Carrara
|13/12, 18:15
|JP Bellaria
|Cest. Audace Pescia
|13/12, 21
|Valdicornia Basket
|CUS Pisa
|14/12, 18
|Gea Grosseto
|Basket Calcinaia
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C
X giornata di andata
|13/12, 21
|Pallacanestro San Miniato
|Scuola Basket Prato
|12/12, 21
|La Crocetta San Miniato
|Libertas Montale
|13/12, 21:15
|Lucca Academy Basket
|Pallacanestro Valdera
|13/12, 21:15
|Chiesina Basket
|Bellaria Cappuccini
Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D
X giornata di andata
|13/12, 18:30
|Basket Volterra
|GMV Ghezzano
|13/12, 20:45
|Dream Baket Pisa
|Piombino BC
|13/12, 19:15
|Libertas Liburnia
|Basket Ponsacco
|14/12, 18
|Dinamo Rosignano
|Sport IES Pisa
|14/12, 18:30
|Argentario Basket
|Etrusca San Miniato sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B
VII giornata di andata
|14/12, 18
|Basket Pomarance
|Don Bosco Livorno sq.B
|13/12, 20:30
|GMV Ghezzano sq.B
|PNC Livorno sq.B
Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C
VI giornata di andata
|14/12, 18
|Pallacanestro Valdera
|Castelfranco Frogs sq.B
|18/12, 21:15
|Vicopisano Basket 2011
|Basket Calcinaia sq.B
|14/12, 20:30
|Isotopi Valdera
|CMB Pietrasanta B.
Info tratte da www.playbasket.itLast modified: Dicembre 12, 2025