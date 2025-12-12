Written by Dicembre 12, 2025 12:15 pm Sport, Sport Home page

L’Etrusca San Miniato sul difficile parquet del Costone Siena

Pisa (venerdì, 12 dicembre 2025) — Fra il 12 ed il 14 dicembre saranno impegnati la maggior parte dei team del territorio pisano che competono nei vari tornei di pallacanestro regionali ed interregionali, a parte il Vicopisano 2011 e la squadra B del Basket Calcinaia che si affronteranno il 18 dicembre.

Queste le sfide in programma:

Serie B interregionale maschile, Conference Centro, girone C

XII giornata di andata

13/12, 21Costone Siena Etrusca San Miniato

Divisione Regionale 1 maschile Toscana, girone A

XIII giornata di andata

14/12, 18Castelfranco FrogsCMB Carrara
13/12, 18:15JP BellariaCest. Audace Pescia
13/12, 21Valdicornia BasketCUS Pisa
14/12, 18Gea GrossetoBasket Calcinaia

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone C

X giornata di andata

13/12, 21Pallacanestro San MiniatoScuola Basket Prato
12/12, 21La Crocetta San MiniatoLibertas Montale
13/12, 21:15Lucca Academy BasketPallacanestro Valdera
13/12, 21:15Chiesina BasketBellaria Cappuccini

Divisione Regionale 2 maschile Toscana, girone D

X giornata di andata

13/12, 18:30Basket Volterra GMV Ghezzano
13/12, 20:45Dream Baket PisaPiombino BC
13/12, 19:15Libertas LiburniaBasket Ponsacco
14/12, 18Dinamo RosignanoSport IES Pisa
14/12, 18:30Argentario BasketEtrusca San Miniato sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone B

VII giornata di andata

14/12, 18Basket PomaranceDon Bosco Livorno sq.B
13/12, 20:30GMV Ghezzano sq.BPNC Livorno sq.B

Divisione Regionale 3 maschile Toscana, girone C

VI giornata di andata

14/12, 18Pallacanestro ValderaCastelfranco Frogs sq.B
18/12, 21:15Vicopisano Basket 2011Basket Calcinaia sq.B
14/12, 20:30Isotopi ValderaCMB Pietrasanta B.

Info tratte da www.playbasket.it

