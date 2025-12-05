L’Effemeride Pisana del 5 dicembre 2025

Written by Leonardo Miraglia• 5:55 am• Pisa, Attualità, Cultura, TOP NEWS HOME PAGE

di Leonardo Miraglia

Venerdì 5 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:34 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 9 e 7 minuti

La Luna è in fase crescente

Oggi èil 286mo giorno del 2026 in Stile Pisano

Oggi è il giorno di:

Giornata internazionale dei volontari per lo sviluppo economico e sociale

Giornata mondiale del suolo

Giorno di Walt Disney

Giorno della sacher-torte

Giornata internazionale dei ninja

Giornata mondiale per la consapevolezza dello tsunami

Santo del giorno:

San Saba Archimandrita, abate

Mutalasca, Cesarea di Cappadocia, 439 – Mar Saba, Palestina, 5 dicembre 532

Nasce nel 439 a Cesarea di Cappadocia. La sua famiglia, cristiana, lo indirizza verso gli studi presso il vicino monastero di Flavianae. Ne esce con un’istruzione e con il desiderio di farsi monaco. Attorno ai 18 anni arriva pellegrino in Terrasanta. Sul cammino sosta sempre in comunità monastiche di diverso tipo: di vita comune, anacoretiche, nelle loro grotte o capanne. È così che trova una guida nel monaco Eutimio detto «il grande», col quale condividerà la vita eremitica in Giordania. Dopo la morte del maestro si ritira verso Gerusalemme, nella valle del Cedron. Qui, col tempo, si forma intorno a lui un’aggregazione monastica frequente in Palestina: la laura. Una comunità destinata a crescere fino ad ospitare 150 monaci e far da guida ad altri «villaggi» monastici di questo tipo. Nel 492, Saba viene ordinato sacerdote, e il patriarca Elia di Gerusalemme lo nomina archimandrita, capo di tutti gli anacoreti di Palestina. Muore, ultranovantenne, nel 532.

E’ accaduto il 5 dicembre nel mondo:

333 a.C. – Battaglia di Isso: le forze di Alessandro Magno, sovrano di Macedonia, affrontarono e sconfissero i Persiani di Dario III;

1219 – Durante la quinta crociata, termina dopo oltre un anno l’assedio di Damietta con la presa della città da parte dei crociati;

1605 – Congiura delle polveri: un complotto di Guy Fawkes per far saltare in aria il Parlamento inglese viene sventato quando Sir Thomas Knyvet, un giudice di pace, trova Fawkes in una cantina sotto l’edificio del parlamento

1872 – Suffragio femminile: in violazione della legge, la suffragetta Susan B. Anthony vota per la prima volta (verrà multata di 100 dollari)

1895 – George B. Selden ottiene il primo brevetto statunitense per un’automobile

1911 – Dopo aver dichiarato guerra all’Impero ottomano il 29 settembre, nell’ambito della guerra italo-turca, l’Italia annette Tripolitania e Cirenaica

1935 – La Parker Brothers pubblica il gioco da tavolo Monopoly

1937 – Adolf Hitler tiene una riunione segreta e dichiara i piani per conquistare “spazio vitale” per il popolo tedesco

1943 – In piena seconda guerra mondiale, un veicolo aereo non meglio identificato lancia quattro bombe a Città del Vaticano, Stato neutrale durante il conflitto

1970 – Guerra del Vietnam: il Comando di assistenza militare statunitense nel Vietnam riporta il più basso numero settimanale di vittime americane degli ultimi 5 anni (24)

1974 – Si apre a Roma la Conferenza mondiale sull’alimentazione, organizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la partecipazione dei delegati di 130 nazioni, di numerose organizzazioni “inter” e “non” governative e più di 1200 giornalisti provenienti da quasi tutti i Paesi. La Conferenza tiene i suoi lavori fino al giorno 16 novembre

1989 – Muore il grande pianista Vladimir Horowitz

1992 – A Detroit (Michigan), un automobilista nero, Malice Green, viene picchiato a morte dai poliziotti Larry Nevers e Walter Budzyn, durante una colluttazione

1994 Il quarantacinquenne George Foreman diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando k.o. Michael Moorer Viene pubblicata una lettera dell’ex presidente statunitense Ronald Reagan, che annuncia di soffrire della malattia di Alzheimer

1999 – Caso antitrust Microsoft: il giudice distrettuale statunitense Thomas Penfield Jackson emette una sentenza preliminare in cui dichiara che Microsoft detiene un “potere monopolistico”

2006 – Saddam Hussein, ex dittatore dell’Iraq, viene condannato a morte nel processo di primo grado

2007 – Android, il sistema operativo mobile viene presentato da Google. Nel 2013 conterà più di 900 milioni di attivazioni

2010 – Viene commercializzato il primo tablet portatile di Samsung, il Samsung Galaxy Tab

2024 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi il candidato repubblicano Donald Trump batte la vicepresidente uscente Kamala Harris, tornando in carica per la seconda volta, a distanza di otto anni dal primo mandato

Nati il 5 dicembre:

STEFANO BOLLANI

Pianista jazz italiano

α 5 dicembre 1972

JOSÉ CARRERAS

Tenore spagnolo

α 5 dicembre 1946

GEORGE A. CUSTER

Generale statunitense

α 5 dicembre 1839 ω 25 giugno 1876

MARIA DE FILIPPI

Autrice e conduttrice tv italiana

α 5 dicembre 1961

ARMANDO DIAZ

Generale italiano, protagonista durante la prima guerra mondiale

α 5 dicembre 1861 ω 29 febbraio 1928

WALT DISNEY

Disegnatore statunitense

α 5 dicembre 1901 ω 15 dicembre 1966

WERNER KARL HEISENBERG

Fisico tedesco, premio Nobel

α 5 dicembre 1901 ω 2 febbraio 1976

FRITZ LANG

Regista austriaco

α 5 dicembre 1890 ω 2 agosto 1976

LITTLE RICHARD

Cantante statunitense, autore della celebre canzone Tutti Frutti

α 5 dicembre 1932 ω 9 maggio 2020

PAPA GIULIO II

Pontefice italiano della Chiesa cattolica

α 5 dicembre 1443 ω 21 febbraio 1513

Deceduti il 5 dicembre:

NELSON MANDELA

Politico sudafricano, premio Nobel

α 18 luglio 1918 ω 5 dicembre 2013

CLAUDE MONET

Pittore francese

α 14 novembre 1840 ω 5 dicembre 1926

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Compositore austriaco

α 27 gennaio 1756 ω 5 dicembre 1791

I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT) L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0) I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Last modified: Dicembre 4, 2025