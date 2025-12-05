L’Effemeride Pisana del 5 dicembre 2025

di Leonardo Miraglia
Venerdì 5 dicembre 2025, il Sole sorge alle 7:34 e tramonta alle 16:41, le ore di luce solare sono 9 e 7 minuti
La Luna è in fase crescente
Oggi èil 286mo giorno del 2026 in Stile Pisano
Oggi è il giorno di:
Giornata internazionale dei volontari per lo sviluppo economico e sociale
Giornata mondiale del suolo
Giorno di Walt Disney
Giorno della sacher-torte
Giornata internazionale dei ninja
Giornata mondiale per la consapevolezza dello tsunami
Santo del giorno:
San Saba Archimandrita, abate
Mutalasca, Cesarea di Cappadocia, 439 – Mar Saba, Palestina, 5 dicembre 532
Nasce nel 439 a Cesarea di Cappadocia. La sua famiglia, cristiana, lo indirizza verso gli studi presso il vicino monastero di Flavianae. Ne esce con un’istruzione e con il desiderio di farsi monaco. Attorno ai 18 anni arriva pellegrino in Terrasanta. Sul cammino sosta sempre in comunità monastiche di diverso tipo: di vita comune, anacoretiche, nelle loro grotte o capanne. È così che trova una guida nel monaco Eutimio detto «il grande», col quale condividerà la vita eremitica in Giordania. Dopo la morte del maestro si ritira verso Gerusalemme, nella valle del Cedron. Qui, col tempo, si forma intorno a lui un’aggregazione monastica frequente in Palestina: la laura. Una comunità destinata a crescere fino ad ospitare 150 monaci e far da guida ad altri «villaggi» monastici di questo tipo. Nel 492, Saba viene ordinato sacerdote, e il patriarca Elia di Gerusalemme lo nomina archimandrita, capo di tutti gli anacoreti di Palestina. Muore, ultranovantenne, nel 532.
E’ accaduto il 5 dicembre nel mondo:
- 333 a.C. – Battaglia di Isso: le forze di Alessandro Magno, sovrano di Macedonia, affrontarono e sconfissero i Persiani di Dario III;
- 1219 – Durante la quinta crociata, termina dopo oltre un anno l’assedio di Damietta con la presa della città da parte dei crociati;
- 1605 – Congiura delle polveri: un complotto di Guy Fawkes per far saltare in aria il Parlamento inglese viene sventato quando Sir Thomas Knyvet, un giudice di pace, trova Fawkes in una cantina sotto l’edificio del parlamento
- 1872 – Suffragio femminile: in violazione della legge, la suffragetta Susan B. Anthony vota per la prima volta (verrà multata di 100 dollari)
- 1895 – George B. Selden ottiene il primo brevetto statunitense per un’automobile
- 1911 – Dopo aver dichiarato guerra all’Impero ottomano il 29 settembre, nell’ambito della guerra italo-turca, l’Italia annette Tripolitania e Cirenaica
- 1935 – La Parker Brothers pubblica il gioco da tavolo Monopoly
- 1937 – Adolf Hitler tiene una riunione segreta e dichiara i piani per conquistare “spazio vitale” per il popolo tedesco
- 1943 – In piena seconda guerra mondiale, un veicolo aereo non meglio identificato lancia quattro bombe a Città del Vaticano, Stato neutrale durante il conflitto
- 1970 – Guerra del Vietnam: il Comando di assistenza militare statunitense nel Vietnam riporta il più basso numero settimanale di vittime americane degli ultimi 5 anni (24)
- 1974 – Si apre a Roma la Conferenza mondiale sull’alimentazione, organizzata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite con la partecipazione dei delegati di 130 nazioni, di numerose organizzazioni “inter” e “non” governative e più di 1200 giornalisti provenienti da quasi tutti i Paesi. La Conferenza tiene i suoi lavori fino al giorno 16 novembre
- 1989 – Muore il grande pianista Vladimir Horowitz
- 1992 – A Detroit (Michigan), un automobilista nero, Malice Green, viene picchiato a morte dai poliziotti Larry Nevers e Walter Budzyn, durante una colluttazione
- 1994
- Il quarantacinquenne George Foreman diventa il più vecchio campione mondiale di pugilato nei pesi massimi, mandando k.o. Michael Moorer
- Viene pubblicata una lettera dell’ex presidente statunitense Ronald Reagan, che annuncia di soffrire della malattia di Alzheimer
- 1999 – Caso antitrust Microsoft: il giudice distrettuale statunitense Thomas Penfield Jackson emette una sentenza preliminare in cui dichiara che Microsoft detiene un “potere monopolistico”
- 2006 – Saddam Hussein, ex dittatore dell’Iraq, viene condannato a morte nel processo di primo grado
- 2007 – Android, il sistema operativo mobile viene presentato da Google. Nel 2013 conterà più di 900 milioni di attivazioni
- 2010 – Viene commercializzato il primo tablet portatile di Samsung, il Samsung Galaxy Tab
- 2024 – Nelle elezioni presidenziali statunitensi il candidato repubblicano Donald Trump batte la vicepresidente uscente Kamala Harris, tornando in carica per la seconda volta, a distanza di otto anni dal primo mandato
Nati il 5 dicembre:
STEFANO BOLLANI
α 5 dicembre 1972
JOSÉ CARRERAS
α 5 dicembre 1946
GEORGE A. CUSTER
Generale statunitense
α 5 dicembre 1839 ω 25 giugno 1876
MARIA DE FILIPPI
Autrice e conduttrice tv italiana
α 5 dicembre 1961
ARMANDO DIAZ
Generale italiano, protagonista durante la prima guerra mondiale
α 5 dicembre 1861 ω 29 febbraio 1928
WALT DISNEY
α 5 dicembre 1901 ω 15 dicembre 1966
WERNER KARL HEISENBERG
α 5 dicembre 1901 ω 2 febbraio 1976
FRITZ LANG
α 5 dicembre 1890 ω 2 agosto 1976
LITTLE RICHARD
Cantante statunitense, autore della celebre canzone Tutti Frutti
α 5 dicembre 1932 ω 9 maggio 2020
PAPA GIULIO II
Pontefice italiano della Chiesa cattolica
α 5 dicembre 1443 ω 21 febbraio 1513
NELSON MANDELA
Politico sudafricano, premio Nobel
α 18 luglio 1918 ω 5 dicembre 2013
CLAUDE MONET
α 14 novembre 1840 ω 5 dicembre 1926
WOLFGANG AMADEUS MOZART
α 27 gennaio 1756 ω 5 dicembre 1791
I testi e le foto dei nati e deceduti nel giorno di pubblicazione del pezzo sono tratti dal sito https://www.biografieonline.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 2.5 (CC BY-NC-ND 2.5 IT)
L’immagine del santo del giorno ed alcuni testi sono tratti dal sito https://www.santodelgiorno.it con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC BY-NC-SA 4.0)
I testi dell'”accadde il…” sono tratti da https://www.wikipedia.it con licenza Attribuzione-CondividiAlloStessoModo 4.0 Internazionale (CC BY-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/